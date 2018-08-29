Каррера: «Надо понимать, будет ли у «Спартака» время найти замену Промесу до закрытия трансферного окна»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о будущем полузащитника Квинси Промеса.

Сегодня в Испании сообщили, что «Севилья» практически договорилась с московским клубом о трансфере 26-летнего футболиста.

«Квинси важный игрок для «Спартака». Он прошел этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна, но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.

Пока он – игрок «Спартака», сегодня он тренировался с нами. Если он уйдет, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.

Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть», – сказал Каррера.

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей в РПЛ, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач. Голландец выступает за москвичей с 2014 года.