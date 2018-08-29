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  • Каррера: «Надо понимать, будет ли у «Спартака» время найти замену Промесу до закрытия трансферного окна»

Каррера: «Надо понимать, будет ли у «Спартака» время найти замену Промесу до закрытия трансферного окна»

29 августа 2018, 16:57
34

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о будущем полузащитника Квинси Промеса.

Сегодня в Испании сообщили, что «Севилья» практически договорилась с московским клубом о трансфере 26-летнего футболиста.

«Квинси важный игрок для «Спартака». Он прошел этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна, но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.

Пока он – игрок «Спартака», сегодня он тренировался с нами. Если он уйдет, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.

Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть», – сказал Каррера.

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей в РПЛ, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач. Голландец выступает за москвичей с 2014 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (34)
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Мары
1535551755
Вот он, момент истины. Посмотрим как Массимо справится с очередным вызовом. Думаю, что всё будет в порядке.
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spam2009
1535552305
да хани не хуже сыграет
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Полная Канистра
1535552585
в это окно уже не купить есть Ханни Роша и Ташаев пусть они выходят на усмотрение тренера а зимой может и возьмут стоящего игрока
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piligrim1986
1535554945
бес паники - есть Ташаев и Ханни
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oyabun
1535555490
Нефиг было Бакаева отдавать в аренду. Он сейчас на позиции Промеса как раз очень хорошо себя проявляет в Арсенале.
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erma
1535555878
Ну вот, началось. Я предупреждал. Замены (адекватной) Промесу нет. Пусть играют те, кто активно продавал его. Или Каррера - за то, что не дает шанса Ханни. В предверии матча с Зенитом это просто предательство.
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VSt
1535555920
Хорош рядиться, отпускаем! Спасибо Квинси за всё, умный парень. Но и так пересидел уже, потерял кайф и свежесть.. Нужно нового наигрывать.
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OfaZavr
1535561543
Массимо попробуй Ханни, уже хватит упираться. и можно никого не покупать до зимы на эту позицию.
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Krossmen73
1535564509
За годы проведённые в команде Квинси стал "палочкой-выручалочкой" для Спартака.Трудно будет представить атаку без него.Но что ж поделать...парню нужно пробовать себя в Европе.Спасибо ему за всё!!!Ну а Массимо нужно напрячь мозги и думать о замене.Пока можно будет попробовать Ханни(нефиг дуться- тут о деле нужно думать!).Роша так и не заиграл...Или кого-то из молодых.Как тех кутят бросить в бой - авось и выплывут...
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zigbert
1535568861
Не вовремя все это происходит. Если Промес уйдет ,замены ему найти не получится. Трансферное окно вот вот закроется. Ханни игрок совсем другого плана ,он больше хорош в подыгрыше а Квинси постоянно нацелен на ворота.
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