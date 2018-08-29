Облак не будет продлевать контракт с «Атлетико» из-за руководства клуба

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не планирует продлевать контракт с клубом.

Вратарь недоволен руководством мадридцев. В первую очередь из-за нарушения сроков о начале переговоров о новом контракте, которые должны были начаться еще год назад. Кроме того, были нарушены еще некоторые договоренности.

Текущий контракт 25-летнего словенца с «Атлетико» рассчитан до середины 2021 года. В нем указаны отступные в размере 100 миллионов евро.

Интерес к Облаку этим летом проявляли «Ливерпуль», «Челси» и «ПСЖ». Облак выступает за «Атлектико» с 2014 года.