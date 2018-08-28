Семин: «Уверен, что лучшие игры у Смолова за «Локо» еще впереди»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре форварда Федора Смолова. В воскресенье игрок забил дебютный матч за команду в РПЛ.

«Я доволен. Я вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с «Анжи». Как в исполнении отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное – Федор забил. Нападающего оценивают по голам. А он забил великолепный мяч. Но я уверен, что лучшие игры у Смолова за «Локомотива» еще впереди», – сказал Семин.

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