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Нобоа рассказал, когда на самом деле расстался с женой

27 августа 2018, 15:57
12

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, когда на самом деле произошло его расставание с женой.

Следом за тем, как футболист получил травму крестообразных связок в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1), СМИ сообщили, что супруга эквадорца Ольга ушла от него. После появления этой информации болельщики набросились на девушку в соцсетях.

«Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу!

С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад. Мы не афишировали свое решение, дабы избежать публичного обсуждения. Мы сохранили теплые дружеские отношения. Да, так бывает.

Мы поддерживаем друг друга. В тот момент, когда я получил травму, она была рядом со мной, до и после операции.

Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня. Прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги», – написал Нобоа в инстаграме.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (12)
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justozavr
1535374932
Мужчина! Здоровья тебе!
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Чикомас
1535375315
Ну разошлись и разошлись...мало ли таких случаев...Не понятно какие муда..и лезут в их отношения..и не понятно зачем другие муда.и афишируют это в СМИ...
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Krd123
1535376377
Мужчина
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APchelov
1535377178
Думается, Нобоа не пропадёт. Да и жена запросто может вернуться. Вот то, что футбол от него на какое-то время ушёл, вот это куда печальнее
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hevbn 28
1535377836
Во первых чтобы не было таких историй надо было сразу сообщить о разводе , а во вторых я лично никогда не понимал зачем надо обсуждать личную жизнь других людей тем более вставая на чью то сторону.
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cska-62
1535382105
Кристиану - дополнительное уважение! Их личная жизнь - это их личная жизнь! Что там у них в семье произошло или происходит - это их личное дело! Сохранили при расставании хорошие отношения - замечательно! Сохранится или восстановится семья - будет ещё лучше! Но всё это их личное дело!
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vasminov
1535383510
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OfaZavr
1535386952
правильно что все разъяснил чтобы желтушники перестали терзать эту тему. да и вообще это их личное дело но сплетникам же сенсацию подавай.
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zigbert
1535387828
У нас журналюги любят сделать из мухи слона а все оказалось проще.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1535393635
Всем адекватным респект. Не может плохая женщина беспокоиться о здоровье бывшего мужа
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