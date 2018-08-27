Нобоа рассказал, когда на самом деле расстался с женой

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, когда на самом деле произошло его расставание с женой.

Следом за тем, как футболист получил травму крестообразных связок в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1), СМИ сообщили, что супруга эквадорца Ольга ушла от него. После появления этой информации болельщики набросились на девушку в соцсетях.

«Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу!

С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад. Мы не афишировали свое решение, дабы избежать публичного обсуждения. Мы сохранили теплые дружеские отношения. Да, так бывает.

Мы поддерживаем друг друга. В тот момент, когда я получил травму, она была рядом со мной, до и после операции.

Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня. Прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги», – написал Нобоа в инстаграме.