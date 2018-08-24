От Нобоа ушла жена. Ранее футболист получил серьезную травму

Жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга прекратила супружеские отношения с футболистом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец получил травму крестообразной связки колена и выбыл примерно на полгода.

«Прошу угомониться публику моей инста странички! Первое и самое важное: операция слава Богу прошла успешно. Второе – мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!

И в заключении третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!» – написала Ольга Нобоа-Романова.

Позже девушка удалила свой пост.

Кристиан и Ольга женаты с 2010 года. У пары есть двое сыновей.