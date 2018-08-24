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  • От Нобоа ушла жена. Ранее футболист получил серьезную травму

От Нобоа ушла жена. Ранее футболист получил серьезную травму

24 августа 2018, 14:25
52

Жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга прекратила супружеские отношения с футболистом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец получил травму крестообразной связки колена и выбыл примерно на полгода.

«Прошу угомониться публику моей инста странички! Первое и самое важное: операция слава Богу прошла успешно. Второе – мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!

И в заключении третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!» – написала Ольга Нобоа-Романова.

Позже девушка удалила свой пост.

Кристиан и Ольга женаты с 2010 года. У пары есть двое сыновей.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (52)
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SoupMan
1535110195
Зачем здесь такие новости? Админы, я вас удивляюсь
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Боцман59rus
1535110306
...и при чем здесь травма
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FanatSerj
1535111334
ДОМ-2 на бомбардире, вы что Канделаки в новостники взяли?
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andrej-lucevich
1535118685
ну и пес с ней...
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vsolon
1535118962
у человека травма а тут еще срут в душу журналюки....можно и не писать такую хрень.Здоровья Кристиан. Баба с воза.....
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Vizual
1535119697
Да все бабы шлюхи,ищут что получще,а что не ищут то молчу
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Ljungberg9
1535119699
Бомбардир пытается связать 2 события в жизни Нобоа? Позорной желтухой занимаетесь, рассчитывая на хайп. Слова Ольги адекватны, "умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!" - верно написано.
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Zenmaster
1535122679
Главное выздоравливай -- а девочки уже в очередь выстраиваются !!!
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zigbert
1535123264
Конечно в чужую жизнь нечего соваться. Для Нобоа сейчас главное восстановится после операции. Удачи в жизни и в карьере.
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prezent2017
1535124158
Вот щука! Хохлушка наверно.
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