От Нобоа ушла жена. Ранее футболист получил серьезную травму

Только настоящая **** может так поступить, в такой ситуации!!!
Жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга прекратила супружеские отношения с футболистом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец получил травму крестообразной связки колена и выбыл примерно на полгода.
«Прошу угомониться публику моей инста странички! Первое и самое важное: операция слава Богу прошла успешно. Второе – мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!
И в заключении третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!» – написала Ольга Нобоа-Романова.
Позже девушка удалила свой пост.
Кристиан и Ольга женаты с 2010 года. У пары есть двое сыновей.