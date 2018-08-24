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    От Нобоа ушла жена. Ранее футболист получил серьезную травму

    Жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга прекратила супружеские отношения с футболистом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

    В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец получил травму крестообразной связки колена и выбыл примерно на полгода.

    «Прошу угомониться публику моей инста странички! Первое и самое важное: операция слава Богу прошла успешно. Второе – мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость!

    И в заключении третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!» – написала Ольга Нобоа-Романова.

    Позже девушка удалила свой пост.

    Кристиан и Ольга женаты с 2010 года. У пары есть двое сыновей.

    Источник: Instagram

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    24.08.2018 14:25
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 августа 2018, 14:24

      Только настоящая **** может так поступить, в такой ситуации!!!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 10:20

      Медведь-кусты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 августа 2018, 23:15

      никто ничего не знает ! и все .что то обсуждают и осуждают!...ну и ну !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 августа 2018, 19:53

      Ну баба конечно красава, чувак на серьезной травме, а она ему еще нож в спину...Понятно дело, это решение не за день принято, но все ж ...)) да и буй с ней, детей жалко..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 24 августа 2018, 19:31

      Проклятые журналюги. Оставьте нормальных людей в покое. Это не ваше дело. Никто не давал вам права вмешиваться в чужую личную жизнь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:02

      ну если он так же философски к этому событию относиться то для него это не шок. главное пусть спокойно восстанавливается а остальное его личное дело.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 18:22

      Вот щука! Хохлушка наверно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 24 августа 2018, 18:14

      **** че сказать... Когда был более молод и успешен нужен был, а сейчас когда трудности взять и кинуть... Здоровья и сил для прежней формы, Кристиан, все будет ок! Мы с тобой!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2018, 18:08

      Кристиан интересный мужик, и с женщинами у него не будет проблем, он найдет помоложе и поинтереснее....главное пожелаем ему скорого выздоровления и возвращения в большой футбол ))

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 августа 2018, 18:08

      Зачем Оле этот инвалид?

      -1
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