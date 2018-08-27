Шунин – о голе Рыкова: «Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что его команда уступила «Спартаку» в матче пятого тура РПЛ из-за небольших ошибок. Оба гола «Динамо» пропустило со стандартных положений: первый – с пенальти, второй – после углового.

«Футбол состоит из ошибок, и в таких играх малейшая оплошность может стоить гола – в нашей ситуации так и случилось. Нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. У нас отличная команда, сильный тренер. Так что для хорошего выступления в этом сезоне у нас все есть.

Гол Рыкова? Во-первых, он очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжелой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением – для вратарей это создает дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию.

Я не знал, что Черчесов присутствует на матче. Во время игры об этом не думаешь. Конечно, как и каждый амбициозный футболист, я стремлюсь играть за сборную России. Ставлю перед собой такую задачу. Но главное для меня – показывать качественную игру за «Динамо» в каждом матче.

В каждом моменте я стараюсь выручить команду. Играя за такой клуб, ты не имеешь права опускаться ниже определенного уровня, поэтому я всегда чувствую ответственность», – сказал Шунин.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.