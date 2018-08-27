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  • Шунин – о голе Рыкова: «Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию»

Шунин – о голе Рыкова: «Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию»

27 августа 2018, 07:15
11

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что его команда уступила «Спартаку» в матче пятого тура РПЛ из-за небольших ошибок. Оба гола «Динамо» пропустило со стандартных положений: первый – с пенальти, второй – после углового.

«Футбол состоит из ошибок, и в таких играх малейшая оплошность может стоить гола – в нашей ситуации так и случилось. Нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. У нас отличная команда, сильный тренер. Так что для хорошего выступления в этом сезоне у нас все есть.

Гол Рыкова? Во-первых, он очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжелой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением – для вратарей это создает дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию.

Я не знал, что Черчесов присутствует на матче. Во время игры об этом не думаешь. Конечно, как и каждый амбициозный футболист, я стремлюсь играть за сборную России. Ставлю перед собой такую задачу. Но главное для меня – показывать качественную игру за «Динамо» в каждом матче.

В каждом моменте я стараюсь выручить команду. Играя за такой клуб, ты не имеешь права опускаться ниже определенного уровня, поэтому я всегда чувствую ответственность», – сказал Шунин.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Шунин Антон Рыков Владимир Максименко Александр Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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oyabun
1535346581
Шунин был лучшим из динамовцев в этом матче. Шикарные сейвы совершал.
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piligrim1986
1535347343
да он и не парится, я думаю. на результат не повлияло, а опыт нужен.
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ДАША Д
1535348544
Косяк на лицо. Филимонов позавидует.
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FanatSerj
1535352086
Если бы это оказалась ошибка результативной то другой разговор, а так может просто выдохнуть.
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OfaZavr
1535354766
все верно сказал, такие моменты случаются из них просто нужно сделать выводы и отпустить.
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kapronovivan
1535356001
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АРИЕЦ2008
1535358215
это хорошо,что пропустил именно такой гол....А то все СМИ : сухая серия,сухая серия...Пусть вот так приземлили,спокойней будет...
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Дядя Серёжа
1535364413
Всё равно Ай-яй-яй...
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zigbert
1535369401
Шунин прав ,трагедию делать не стоит. Удачи Максименко в дальнейшем.
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