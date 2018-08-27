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    Шунин – о голе Рыкова: «Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что его команда уступила «Спартаку» в матче пятого тура РПЛ из-за небольших ошибок. Оба гола «Динамо» пропустило со стандартных положений: первый – с пенальти, второй – после углового.

    «Футбол состоит из ошибок, и в таких играх малейшая оплошность может стоить гола – в нашей ситуации так и случилось. Нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. У нас отличная команда, сильный тренер. Так что для хорошего выступления в этом сезоне у нас все есть.

    Гол Рыкова? Во-первых, он очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжелой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением – для вратарей это создает дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию.

    Я не знал, что Черчесов присутствует на матче. Во время игры об этом не думаешь. Конечно, как и каждый амбициозный футболист, я стремлюсь играть за сборную России. Ставлю перед собой такую задачу. Но главное для меня – показывать качественную игру за «Динамо» в каждом матче.

    В каждом моменте я стараюсь выручить команду. Играя за такой клуб, ты не имеешь права опускаться ниже определенного уровня, поэтому я всегда чувствую ответственность», – сказал Шунин.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Известия

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    27.08.2018 07:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 14:30

      Шунин прав ,трагедию делать не стоит. Удачи Максименко в дальнейшем.

      3
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 27 августа 2018, 13:06

      Всё равно Ай-яй-яй...

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 27 августа 2018, 11:23

      это хорошо,что пропустил именно такой гол....А то все СМИ : сухая серия,сухая серия...Пусть вот так приземлили,спокойней будет...

      3
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      Рейтинг: +10

      kapronovivan 27 августа 2018, 10:46

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      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 августа 2018, 10:26

      все верно сказал, такие моменты случаются из них просто нужно сделать выводы и отпустить.

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 августа 2018, 09:41

      Если бы это оказалась ошибка результативной то другой разговор, а так может просто выдохнуть.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 августа 2018, 08:42

      Косяк на лицо. Филимонов позавидует.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 августа 2018, 08:22

      да он и не парится, я думаю. на результат не повлияло, а опыт нужен.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 августа 2018, 08:09

      Шунин был лучшим из динамовцев в этом матче. Шикарные сейвы совершал.

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      Рейтинг: +99

      lims21 > oyabun 27 августа 2018, 13:54

      И как итог - вызов в сборную.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert > oyabun 27 августа 2018, 14:25

      Вот это нельзя не отметить. Сейчас Шунин один из лучших вратарей РПЛ.

      2
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