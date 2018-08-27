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  • Смолов: «Интересно, как болельщики «Краснодара» примут меня в следующем матче»

Смолов: «Интересно, как болельщики «Краснодара» примут меня в следующем матче»

27 августа 2018, 01:49
33

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

– «Локомотив» начал забивать и побеждать. Получится развить успех?

– В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные.

– Следующий матч с «Краснодаром». Особенная игра для тебя?

– Мне интересно, как меня примут болельщики.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 1 сентября.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Смолов Федор
Комментарии (33)
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Retiremen_VMF
1535341468
Хорошо примут, не волнуйся.
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Catastrofa
1535343137
Расцелуют и подгонят к стадиону твой отремонтированный автомобиль !
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BAIv
1535343832
каждый по своему примет..
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insider_retro
1535346569
Про прогрессии ещё рано вещать... А встреча, очевидно, будет не однозначная... Кто старое припомнит, кто на новое накаркает, а кто и порадуется, вне зависимости от всего!..
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ВикторВВ
1535348339
Ты профессиональный футболист Если каждый раз думать, кто как примит, кто что скажет и подумает... Играй и забивай в каждом матче!!!
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Krasnodar 123
1535350579
Приезжай Федя все будет хорошо!
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OfaZavr
1535353859
нормально должны принять. конечно могут найтись те которые отреагируют неадекватно но не думаю что таких много. ведь он старался все эти годы за Краснодар и забил приличное кол-во голов.
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VAD07
1535359069
-"Пиз@ец, пид@рас, бл@ть. Мы твою маму **@ли", скажут они!
Ответить
Dieter Günther Bohlen
1535363158
Погодите, а разве у Краснодара есть болельщики? Насколько я знаю Краснодар это город клуба Кубань, который сейчас Урожай. И болельщики только у него есть. А на ФК Краснодар просто местные любители футбола ходят...
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zigbert
1535368098
Конечно болельщики есть всякие и у всех будет свое отношение к тебе Федор. Но не думаю что будет что то критическое.
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