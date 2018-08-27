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    Смолов: «Интересно, как болельщики «Краснодара» примут меня в следующем матче»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

    – «Локомотив» начал забивать и побеждать. Получится развить успех?

    – В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные.

    – Следующий матч с «Краснодаром». Особенная игра для тебя?

    – Мне интересно, как меня примут болельщики.

    Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 1 сентября.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.08.2018 01:49
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 августа 2018, 23:09

      главное чтобы победа была за нами

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 28 августа 2018, 11:54

      Оваций не будет- не стал Краснодар для тебя родным, да и ты для нас тоже. Жору я бы встретил аплодисментами!
      Федя один автогол должен.))

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 августа 2018, 06:57

      нормально...

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      Рейтинг: +34

      Я2393123 27 августа 2018, 21:48

      Нормальные болельщики нормально примут, не нормальные....

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 27 августа 2018, 21:01

      Федя, а ты играй как в первом туре играл , когда Рубину три очка подарил!!!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 27 августа 2018, 14:12

      Как играл последние матчи, так и встретят.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 14:08

      Конечно болельщики есть всякие и у всех будет свое отношение к тебе Федор. Но не думаю что будет что то критическое.

      3
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 27 августа 2018, 13:06

      Если забиеж свои ворота. Тогда болельщики хорошо примут.

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 27 августа 2018, 12:45

      Погодите, а разве у Краснодара есть болельщики? Насколько я знаю Краснодар это город клуба Кубань, который сейчас Урожай. И болельщики только у него есть. А на ФК Краснодар просто местные любители футбола ходят...

      -3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > 27 августа 2018, 14:46

      Я реально общался с краснодарцами лет 5 назад, и они говорили, что тут 99,9% за Кубань топят.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Dieter Günther Bohlen 28 августа 2018, 11:50

      Именно ЛЮБИТЕЛИ футбола. Ну любим мы футбол, и что? Красивый, с каким Краснодар пришел в РФПЛ, даже очень.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 27 августа 2018, 12:04

      не важно кто, куда, по каким причинам переходит. если болельщик адекватен, он и Бонуччи встретит с любовью, и забудет что Куртуа кричал оскорбления в адрес клуба в котором в итоге оказался. в переходе Смолова нет ни чего ужасного и предательского. и только неадекватный болельщик обольет его грязью. Дзюба воспитанник Спартака, а сейчас игрок Зенита, и при этом его любят все. мне не нравилось, что когда-то в Спартак перешел Глушаков. но это не значит что я должен человека, футболиста поливать помоями, кричать какое он г... Феде желаю здоровья и многочисленной пользы нашему Локо, а Краснодару побед уже без Феди но не в матче с Локомотивом))))

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