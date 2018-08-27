Смолов: «Интересно, как болельщики «Краснодара» примут меня в следующем матче»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».
– «Локомотив» начал забивать и побеждать. Получится развить успех?
– В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные.
– Следующий матч с «Краснодаром». Особенная игра для тебя?
– Мне интересно, как меня примут болельщики.
Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 1 сентября.
Источник: ФК «Локомотив»