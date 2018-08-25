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    Клопп: «Если бы не Алисон, «Брайтон» реализовал бы моменты в концовке»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

    «Это не был наш лучший матч, но он был хорош. Довольно сложно создавать моменты в игре с такой хорошей, организованной командой, как «Брайтон».

    У нас были моменты. Это была хорошая игра. Во втором тайме, если ты не решаешь исход матча, то в силу вступает самый старый закон футбола… «Брайтон» очень хорош. Когда они сделали замены, мы немного потерялись и отдавали мяч в абсолютно неправильных моментах.

    Мы отдали несколько процентов владения мячом, и они воспользовались бы ими, если бы не потрясающая игра Алисона. У них были опасные моменты. Но мы хорошо оборонялись, так что все хорошо», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    25.08.2018 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 августа 2018, 07:33

      Алисон красава!!!

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