Клопп: «Если бы не Алисон, «Брайтон» реализовал бы моменты в концовке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

«Это не был наш лучший матч, но он был хорош. Довольно сложно создавать моменты в игре с такой хорошей, организованной командой, как «Брайтон».

У нас были моменты. Это была хорошая игра. Во втором тайме, если ты не решаешь исход матча, то в силу вступает самый старый закон футбола… «Брайтон» очень хорош. Когда они сделали замены, мы немного потерялись и отдавали мяч в абсолютно неправильных моментах.

Мы отдали несколько процентов владения мячом, и они воспользовались бы ими, если бы не потрясающая игра Алисона. У них были опасные моменты. Но мы хорошо оборонялись, так что все хорошо», – сказал Клопп.