Павлюченко: «При всем уважении к «Динамо», ему еще рановато бодаться с сегодняшним «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы команды в матче пятого тура РПЛ с «Динамо». По его мнению, игроки красно-белых превосходят в классе футболистов своего сегодняшнего соперника.

«Динамо» – молодая команда, которая только строится. При всeм уважении, им рановато ещe бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прeт. Объективно, «Спартак» на голову выше.

Отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак»? Ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всe. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды – противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешeл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всe это понимает», – сказал Павлюченко.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится 25 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.