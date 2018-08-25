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    Павлюченко: «При всем уважении к «Динамо», ему еще рановато бодаться с сегодняшним «Спартаком»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы команды в матче пятого тура РПЛ с «Динамо». По его мнению, игроки красно-белых превосходят в классе футболистов своего сегодняшнего соперника.

    «Динамо» – молодая команда, которая только строится. При всeм уважении, им рановато ещe бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прeт. Объективно, «Спартак» на голову выше.

    Отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак»? Ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всe. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды – противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешeл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всe это понимает», – сказал Павлюченко.

    Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится 25 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 15:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:55

      как оказалось все верно спрогнозировал и разложил)

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 августа 2018, 00:51

      Выражаю глубокое согласие.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 августа 2018, 18:43

      Ничего личного, но впечатление от Динамо странное, что-то сломалось в великом клубе несколько лет назад. Сейчас это всё выглядит как сборище гопников.
      Спартак - вперёд!

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 25 августа 2018, 18:12

      не согласен. все настраиваются на игру со Спартаком особенно...
      так что не факт

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 августа 2018, 17:38

      Я предпочитаю говорить ГОП после, а не до.

      9
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 17:34

      Ущербная у тебя, Рома, психология! Поэтому ты и не стал большим игроком, хотя жизнь давала тебе шанс. Бодаться надо всегда, в каждой игре! Случаем, не слышал про такую команду, как Лестер из "незнакомой" тебе страны? Выходили и бодались, никого не ссали, и звёзд у них не было, а результат... Нет, вы с Савиным Женей не созданы для футбола.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 августа 2018, 17:32

      Спартак борется не с соперником, а сам с собой, со своим настроем и хандрой. Если тонус в норме - Динамо не соперник.

      9
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      Рейтинг: +222

      Леший88 25 августа 2018, 17:15

      вот именно с сегодняшним как раз и не рановато. Чудеса, которые вытворяет группа афро-бразильцев и афро-европейцев с африканцами, позволяют ожидать от Спартака чего-угодно (в плохом смысле). Почему этого не видит руководство и тренерский штаб...

      1
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 25 августа 2018, 16:33

      Дерьнамо надо выносить.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 16:01

      Давайте дождёмся матча, а там посмотрим что и у кого выше, а может даже и больше.

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