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  • Павлюченко: «При всем уважении к «Динамо», ему еще рановато бодаться с сегодняшним «Спартаком»

Павлюченко: «При всем уважении к «Динамо», ему еще рановато бодаться с сегодняшним «Спартаком»

25 августа 2018, 15:29
16

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы команды в матче пятого тура РПЛ с «Динамо». По его мнению, игроки красно-белых превосходят в классе футболистов своего сегодняшнего соперника.

«Динамо» – молодая команда, которая только строится. При всeм уважении, им рановато ещe бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прeт. Объективно, «Спартак» на голову выше.

Отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак»? Ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всe. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды – противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешeл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всe это понимает», – сказал Павлюченко.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится 25 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Павлюченко Роман Ташаев Александр
Комментарии (16)
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ВикторВВ
1535200650
Класс игроков выше, согласен с Романом, но в ЛЕ им это не помогло...
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Shotlandets86
1535200833
Класс надо подтверждать, а в том сезоне повозили пятачками по газону в 3 таймах из четырёх и класса видно не было никакого, как и сейчас, в принципе.
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Фотон
1535200953
Г......н.
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yurdin
1535201427
Ой,Рома!:))) А в мае ещё могли или уже могли состязаться со свиньями?;) Уж как-бы не выступали в сезоне динамовцы,а на две игры с врагом всегда должны собраться.
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Мары
1535202076
Давайте дождёмся матча, а там посмотрим что и у кого выше, а может даже и больше.
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Одинокий волк Маквейд
1535207570
Спартак борется не с соперником, а сам с собой, со своим настроем и хандрой. Если тонус в норме - Динамо не соперник.
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DOCTOR PENALTY
1535207662
Ущербная у тебя, Рома, психология! Поэтому ты и не стал большим игроком, хотя жизнь давала тебе шанс. Бодаться надо всегда, в каждой игре! Случаем, не слышал про такую команду, как Лестер из "незнакомой" тебе страны? Выходили и бодались, никого не ссали, и звёзд у них не было, а результат... Нет, вы с Савиным Женей не созданы для футбола.
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Svoysvoemubrat
1535207938
Я предпочитаю говорить ГОП после, а не до.
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77SAM
1535233915
Выражаю глубокое согласие.
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OfaZavr
1535270128
как оказалось все верно спрогнозировал и разложил)
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