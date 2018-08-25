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  • Министр спорта Колобков: «Введение VAR в РПЛ имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА»

Министр спорта Колобков: «Введение VAR в РПЛ имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА»

25 августа 2018, 13:17
7

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил за введение в РПЛ системы видеопомощи судьям (VAR).

«Я считаю, да. Это имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА о введении видеоповторов.

С другой стороны, конечно, надо понимать, что это все-таки удлиняет продолжительность матчей. И есть ряд других вопросов, которые сейчас профессионалы обсуждают», – сказал Колобков.

Ранее стало известно, что в нынешнем сезоне VAR применят в девяти матчах национальных турниров: в полуфиналах и финале Кубка России и стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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hevbn 28
1535193715
Значит Бундеслиги, серии А , лиги 1, Ла лиги ... решения ФИФА не нужны , а РПЛ непременно нужно решение от ФИФА ,какая глупость даже не в том ,что это говорить ,а в том ,что будут люди которые будут в это верить , ведь понятно , что банально на это просто нет денег.
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ZAITZEFF2011
1535194254
Естли это не эффективно и не практично, то зачем в некоторых матчах VAR применяется. Если это нужно, то обязательно вводить в скором времени. И не понятно почему запрос в ФИФА еще не сделан а только обсуждается. В случае с нашим чемпионатом VAR может не помочь, так как неожиданно может вмешаться человеческий фактор потому, что повторы будут смотреть все те же судьи которые и сейчас не усматривают спорные решения.
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Zenmaster
1535197202
Давай делай чего нибудь -- наш чем-т превратился , в постоянные разборки судейских косяков -- всем уже это надоело !!!!!
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polt
1535199494
Ну так добивайтесь решения ФИФЫ, судейские косяки в каждом матче. И совершенная безответственность судей, мол извините, ошибся. Всех на подтверждение квалификации с отстранением от судейства.
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Garrincha58
1535201470
забашляете и ФИФА даст добро только стадионов у некоторых нет а как же тогда VAR
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zigbert
1535202382
А при чем здесь ФИФА? В ведущих европейских странах система ВАР применяется.
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