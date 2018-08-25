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    Министр спорта Колобков: «Введение VAR в РПЛ имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА»

    Министр спорта РФ Павел Колобков выступил за введение в РПЛ системы видеопомощи судьям (VAR).

    «Я считаю, да. Это имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА о введении видеоповторов.

    С другой стороны, конечно, надо понимать, что это все-таки удлиняет продолжительность матчей. И есть ряд других вопросов, которые сейчас профессионалы обсуждают», – сказал Колобков.

    Ранее стало известно, что в нынешнем сезоне VAR применят в девяти матчах национальных турниров: в полуфиналах и финале Кубка России и стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2018 13:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:06

      А при чем здесь ФИФА? В ведущих европейских странах система ВАР применяется.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 26 августа 2018, 10:43

      мне кажется наши излишне тянут с введением этой системы. надеюсь не потому что кое-кому этого очень не хочется)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2018, 15:51

      забашляете и ФИФА даст добро только стадионов у некоторых нет а как же тогда VAR

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 августа 2018, 15:18

      Ну так добивайтесь решения ФИФЫ, судейские косяки в каждом матче. И совершенная безответственность судей, мол извините, ошибся. Всех на подтверждение квалификации с отстранением от судейства.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 августа 2018, 14:40

      Давай делай чего нибудь -- наш чем-т превратился , в постоянные разборки судейских косяков -- всем уже это надоело !!!!!

      4
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 25 августа 2018, 13:50

      Естли это не эффективно и не практично, то зачем в некоторых матчах VAR применяется. Если это нужно, то обязательно вводить в скором времени. И не понятно почему запрос в ФИФА еще не сделан а только обсуждается. В случае с нашим чемпионатом VAR может не помочь, так как неожиданно может вмешаться человеческий фактор потому, что повторы будут смотреть все те же судьи которые и сейчас не усматривают спорные решения.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 августа 2018, 13:41

      Значит Бундеслиги, серии А , лиги 1, Ла лиги ... решения ФИФА не нужны , а РПЛ непременно нужно решение от ФИФА ,какая глупость даже не в том ,что это говорить ,а в том ,что будут люди которые будут в это верить , ведь понятно , что банально на это просто нет денег.

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