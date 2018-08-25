Министр спорта Колобков: «Введение VAR в РПЛ имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА»

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил за введение в РПЛ системы видеопомощи судьям (VAR).

«Я считаю, да. Это имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА о введении видеоповторов.

С другой стороны, конечно, надо понимать, что это все-таки удлиняет продолжительность матчей. И есть ряд других вопросов, которые сейчас профессионалы обсуждают», – сказал Колобков.

Ранее стало известно, что в нынешнем сезоне VAR применят в девяти матчах национальных турниров: в полуфиналах и финале Кубка России и стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге.