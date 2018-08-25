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  • Бубнов: «В «Спартаке» не забыли, что «Динамо» не позволило им попасть в ЛЧ»

Бубнов: «В «Спартаке» не забыли, что «Динамо» не позволило им попасть в ЛЧ»

25 августа 2018, 09:27
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

«Две команды, которые не проигрывали. «Спартак» вообще не пропускал. Принципиальный матч, дерби. Будет яркая игра.

У «Динамо» наметился неплохой треугольничек в центре поля – Соу, Жоаозиньо, Тетте. Они способны создать трудности хозяевам, но у «Спартака» сильнее группа атаки, которая когда-то должна забить. В общем, для меня это две ключевые интриги: центр поля «Динамо» против «Спартака» и атака «Спартака» в матче с «Динамо», ее продуктивность.

«Динамо» не позволило «Спартаку» попасть в ЛЧ, там этого не забыли. Плюс Александр Ташаев – еще одна интрига. Это потеря для «Динамо» и приобретение для «Спартака», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1535179350
Спартаку в ЛЧ, не позволила попасть, идиотско-импотентная игра с греками, -динамо не при чем. Лучше помолчать, чем говорит заведомо идиотские вещи, не имеющие ни какой связи с реальностью. Динамо помешало Спартаку занять второе место, а весь остальной геморрой, Спартак придумал себе сам.)))
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Антон bx14e
1535179575
если ПАОК не прошли, что же делать в ЛЧ??
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Фотон
1535179827
Давно уже убеждаюсь, что Бубнов никакой комментатор.
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Мары
1535185221
Спартак в данный момент похож на ленивого кота.Развалился он на завалинке на солнышке и не какое Динамо его не волнует.Как и остальные клубы РПЛ.
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zigbert
1535186162
Тяжелейший ожидается матч.
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Zenmaster
1535188727
Бубен нагородил как обычно ! Просто намечается интересная игра !
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eleng
1535191356
Прямо таки инсайдер, все из первых рук, и кто что не забыл, тоже знает. А мне кажется это очередной его пустой треп.
Ответить
vladimir-7
1535192413
Спартаку занять второе место помешали две команды, это Динамо М и ПФК ЦСКА, которые выиграли свои матчи.
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СШГЭС
1535208516
Должна ответочка быть лютая.
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OfaZavr
1535267810
как видим не забыли)
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