Бубнов: «В «Спартаке» не забыли, что «Динамо» не позволило им попасть в ЛЧ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

«Две команды, которые не проигрывали. «Спартак» вообще не пропускал. Принципиальный матч, дерби. Будет яркая игра.

У «Динамо» наметился неплохой треугольничек в центре поля – Соу, Жоаозиньо, Тетте. Они способны создать трудности хозяевам, но у «Спартака» сильнее группа атаки, которая когда-то должна забить. В общем, для меня это две ключевые интриги: центр поля «Динамо» против «Спартака» и атака «Спартака» в матче с «Динамо», ее продуктивность.

«Динамо» не позволило «Спартаку» попасть в ЛЧ, там этого не забыли. Плюс Александр Ташаев – еще одна интрига. Это потеря для «Динамо» и приобретение для «Спартака», – сказал Бубнов.