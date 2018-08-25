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    Бубнов: «В «Спартаке» не забыли, что «Динамо» не позволило им попасть в ЛЧ»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

    «Две команды, которые не проигрывали. «Спартак» вообще не пропускал. Принципиальный матч, дерби. Будет яркая игра.

    У «Динамо» наметился неплохой треугольничек в центре поля – Соу, Жоаозиньо, Тетте. Они способны создать трудности хозяевам, но у «Спартака» сильнее группа атаки, которая когда-то должна забить. В общем, для меня это две ключевые интриги: центр поля «Динамо» против «Спартака» и атака «Спартака» в матче с «Динамо», ее продуктивность.

    «Динамо» не позволило «Спартаку» попасть в ЛЧ, там этого не забыли. Плюс Александр Ташаев – еще одна интрига. Это потеря для «Динамо» и приобретение для «Спартака», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.08.2018 09:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:16

      как видим не забыли)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 августа 2018, 17:48

      Должна ответочка быть лютая.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 августа 2018, 13:20

      Спартаку занять второе место помешали две команды, это Динамо М и
      ПФК ЦСКА, которые выиграли свои матчи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 25 августа 2018, 13:02

      Прямо таки инсайдер, все из первых рук, и кто что не забыл, тоже знает. А мне кажется это очередной его пустой треп.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 августа 2018, 12:18

      Бубен нагородил как обычно ! Просто намечается интересная игра !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:36

      Тяжелейший ожидается матч.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 11:20

      Спартак в данный момент похож на ленивого кота.Развалился он на завалинке на солнышке и не какое Динамо его не волнует.Как и остальные клубы РПЛ.

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 09:50

      Давно уже убеждаюсь, что Бубнов никакой комментатор.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6311

      порт > Фотон 25 августа 2018, 10:26

      Так он и не комментатор. Он эксперт.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 августа 2018, 09:46

      если ПАОК не прошли, что же делать в ЛЧ??

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Антон bx14e 25 августа 2018, 09:49

      Точно сказано.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 09:42

      Спартаку в ЛЧ, не позволила попасть, идиотско-импотентная игра с греками,
      -динамо не при чем. Лучше помолчать, чем говорит заведомо идиотские вещи, не имеющие ни какой связи с реальностью.
      Динамо помешало Спартаку занять второе место, а весь остальной геморрой, Спартак придумал себе сам.)))

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