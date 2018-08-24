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    Кононов – после поражения от «Ростова»: «Арсенал» начинает показывать свою игру»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Специалист сказал, что его команда начинает показывать игру.

    «Мы только начинаем свою игру показывать. Понятно, что за два месяца не так просто выстроить всю игру команды. Тем более мы больше проповедуем атакующий стиль. Здесь очень много работы.

    Думаю, нам нужно еще немного времени, чтобы видеть те черты, которые нам хотелось бы», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Туляки идут на десятом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 00:23

      Только бы Дюмин вытерпел такую премьеру, он человек резкий.

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