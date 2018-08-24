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    Тренер «Валенсии» – о трансфере Родриго в «Реал»: «Если все три стороны согласятся, мне придется принять это»

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Родриго.

    Ранее сообщалось, что 27-летнего футболиста хочет заполучить «Реал». При этом мадридцы не готовы платить за форварда 120 миллионов евро отступных.

    «Я не могу делать прогнозы. Могу только сказать, что Родриго с нами и он очень доволен. Я бы хотел, чтобы он остался в «Валенсии», поскольку это очень важный игрок для нас игрок. Но если все три стороны придут к согласию, нам придется принять это. Но я предпочитаю, чтобы этого не произошло.

    Я не слишком уделяю внимание подобным ситуациям. В своей работе я больше концентрируюсь на том, в чем принимаю участие. Для меня главное – подготовка команды в лучших условиях, чтобы мы могли победить «Эспаньол». Это то, что в моих силах. Другое – это обстоятельства, которые происходят на трансфеном рынке. Здесь у меня нет возможности принимать решения, и я не могу думать об этом, потому что буду отвлекаться от важных для меня вещей», – сказал Тораль.

    Источник: AS

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    24.08.2018 18:28
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