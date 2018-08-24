Агенты Модрича предлагали игрока «Тоттенхэму». Лондонцы отказались

Полузащитник «Реала» Лука Модрич мог вернуться в АПЛ этим летом.

Представители 32-летнего футболиста предложили его услуги «Тоттенхэму». Лондонцы могли подписать хорвата на тех же условиях, что и «Интер», но в конечном итоге отказались.

Ранее сообщалось, что миланский клуб предложил хавбеку мадридцев контракт на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Модрич уже выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Его нынешнее соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2020 года.