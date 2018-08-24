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    Джеррард – о судействе: «Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания. Я удивлен»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал работу бригаду арбитров во главе с поляком Даниэлем Стефански в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Уфы».

    «Я увидел пять или шесть нарушений, которые не зафиксировал арбитр. Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания, а двое из моих игроков при первом же нарушении получили желтые карточки.

    Я удивлен. Обычно рефери на таком уровне работает лучше, чем это было сегодня. Но я не хочу подробно на это останавливаться – сейчас это не важно», – цитирует слова Джеррарда The Herald.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 30 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 09:07
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 30 августа 2018, 16:09

      Но я не хочу подробно на этом останавливаться, но остановлюсь. Пять или шесть нарушений которые не зафиксировал арбитр, это достаточно подробно. Не хотел бы не вспоминал бы.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 24 августа 2018, 20:50

      А у себя в глазу бревна и не заметил

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:09

      Скорей всего результат его не удовлетворил и теперь в Уфе придется попотеть.

      6
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      Рейтинг: +597

      Krd123 24 августа 2018, 15:31

      Скулить после драки, признак слабости...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 14:13

      С какого перепуга судьи в европе стали за нас?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 24 августа 2018, 13:33

      теперь его дело поросячье - обосрался - стой, обтекай..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 12:09

      По-пьяни, Стивен, как привыкли шотландцы, у Уфы не выиграть.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 11:55

      А Егорка говорил , что в Гейропе не критикуют -- нам рты заткнуть мечтает -- Г А Н Д О Н однако !!!

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 11:18

      если как он говорить сейчас это не важно то и упоминать не стоило.

      6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 августа 2018, 10:41

      ...СУДЬИ ВСЕГДА ВИНОВАТЫ...

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