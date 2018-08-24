Джеррард – о судействе: «Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания. Я удивлен»

Но я не хочу подробно на этом останавливаться, но остановлюсь. Пять или шесть нарушений которые не зафиксировал арбитр, это достаточно подробно. Не хотел бы не вспоминал бы.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал работу бригаду арбитров во главе с поляком Даниэлем Стефански в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Уфы».
«Я увидел пять или шесть нарушений, которые не зафиксировал арбитр. Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания, а двое из моих игроков при первом же нарушении получили желтые карточки.
Я удивлен. Обычно рефери на таком уровне работает лучше, чем это было сегодня. Но я не хочу подробно на это останавливаться – сейчас это не важно», – цитирует слова Джеррарда The Herald.
Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 30 августа.