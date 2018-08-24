Джеррард – о судействе: «Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания. Я удивлен»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал работу бригаду арбитров во главе с поляком Даниэлем Стефански в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Уфы».

«Я увидел пять или шесть нарушений, которые не зафиксировал арбитр. Игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания, а двое из моих игроков при первом же нарушении получили желтые карточки.

Я удивлен. Обычно рефери на таком уровне работает лучше, чем это было сегодня. Но я не хочу подробно на это останавливаться – сейчас это не важно», – цитирует слова Джеррарда The Herald.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 30 августа.