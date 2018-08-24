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    Тренер «Оренбурга» Федотов: «Достойно смотрелись со «Спартаком», но проиграли из-за обидных ошибок»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о выводах, сделанных командой после поражения от «Спартака» в российской Премьер-лиге.

    «Мы достойно смотрелись со «Спартаком» (0:1), проиграв лишь из-за обидных ошибок. Но на основе этого матча игроки поняли, что могут сражаться на равных с любым соперником и при более уверенном исполнении добиваться позитивных результатов.

    Это сработало уже в следующих матчах и принесло нынешний промежуточный результат. Но, разумеется, мы не почиваем на лаврах и с максимальной отдачей готовимся к каждой игре», – сказал Федотов.

    Матч пятого тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» пройдет в воскресенье, 26 августа, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 24 августа 2018, 10:44

      Со Спартаком Оренбург смотрелся блекло и неуверенно.Моментов было, раз-два и обчелся. Спартак мог забивать гораздо больше, просто везло. А сейчас, когда все немного подзабыли, начинаются интервью, где говорят, что Оренбург чуть ли не сделал Спартак.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 09:16

      Оренбург - это из команд однодневок. Уйдет финансирование, уйдет и клуб. Я еще помню Локомотив, была такая команда в Оренбурге. Создана в 70-х годах. А традиций футбольных нет. И болеть за них некому.

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