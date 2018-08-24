Тренер «Оренбурга» Федотов: «Достойно смотрелись со «Спартаком», но проиграли из-за обидных ошибок»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о выводах, сделанных командой после поражения от «Спартака» в российской Премьер-лиге.

«Мы достойно смотрелись со «Спартаком» (0:1), проиграв лишь из-за обидных ошибок. Но на основе этого матча игроки поняли, что могут сражаться на равных с любым соперником и при более уверенном исполнении добиваться позитивных результатов.

Это сработало уже в следующих матчах и принесло нынешний промежуточный результат. Но, разумеется, мы не почиваем на лаврах и с максимальной отдачей готовимся к каждой игре», – сказал Федотов.

Матч пятого тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» пройдет в воскресенье, 26 августа, в 14:00 по московскому времени.