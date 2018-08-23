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  • Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы

Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы

23 августа 2018, 20:53
53

«Зенит» обыграл «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 3:1. Голы в составе российского клуба забили форварды Артем Дзюба и Антон Заболотный и защитник Миха Мевля.

Ответный матч пройдет 30 августа.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хестад, 42; 1:1 – Дзюба, 71; 2:1 – Заболотный, 80; 3:1 – Мевля, 90.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Дриусси, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд (Брустад, 74) Хуссайн, Эурснес, Хестад (Эйкрем, 86), Реммер, Хеуген, Холанн (Гергерсен, 78).

Предупреждения: Смольников, 61 – Форрен, 30; Хестад, 38.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Мольде
Комментарии (53)
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Kulima
1535047132
Красавцы! Давненько не припомню чтобы вот так, не первый матч, на эмоциях, характере Зенит вытаскивал игры! С Победой, Питер!!
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Вальдемар IV
1535047273
опять отскочили, будут посильнее клубы там засунул поглубже не вытащишь
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prezent2017
1535047855
У Семака даже Заболотный забивает. Вот что значит доверие!
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Kollljan
1535047900
Вот и славненько. Теперь спартачок нагнуть для полного кайфу.
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Рубик Докоян
1535047982
С победой "Зенит". Игра далась тяжело как и прогнозировалось, основе трудно на фоне усталости, а свежие игроки ротации Эрнани, Краневиттер не добавляют креатива и скорости. Много было брака в передачах и в обработке мяча. На матч 26 августа с "Уфой" перед ответкой с "Мольде" многим игрокам основы лучше дать отдохнуть. Пусть играют лавочники. Тем более, что после "Мольде" через 2 дня со "Спартаком" играть.
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ZENIT-59
1535048217
Ну и характер выработался у команды с приходом Семака! Удивительно-прекрасное зрелище!Не только Дзюа забивает, но и Заболотный оказался к месту!Одним словом,Зенит меняется в лучшую сторону!
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oyabun
1535051036
Сквозь зубы... Но когда молодцы, тогда молодцы! С победой, Зенит!
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a_who
1535051110
С победой Питер ! Ждем того же от Уфы !
Ответить
Мары
1535054128
Мои поздравления. Ёмко и лаконично.
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zigbert
1535055465
Хотя и пропустили первые гол ,концовку провели мощно.С победой Зенит.
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