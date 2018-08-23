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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы

    «Зенит» обыграл «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 3:1. Голы в составе российского клуба забили форварды Артем Дзюба и Антон Заболотный и защитник Миха Мевля.

    Ответный матч пройдет 30 августа.

    Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

    Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хестад, 42; 1:1 – Дзюба, 71; 2:1 – Заболотный, 80; 3:1 – Мевля, 90.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Дриусси, Дзюба.

    «Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд (Брустад, 74) Хуссайн, Эурснес, Хестад (Эйкрем, 86), Реммер, Хеуген, Холанн (Гергерсен, 78).

    Предупреждения: Смольников, 61 – Форрен, 30; Хестад, 38.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 20:53
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 августа 2018, 17:31

      "Весёлая" у нас команда Зенит..."весёлая".Хорошо что всё хорошо закончилось.Теперь не расслабляться в Норвегии и успешно пройти дальше.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:02

      молодцы! по первому тайму казалось что опять могут наступить на грабли как с минским Динамо а во втором Зенит заиграл очень хорошо и задавил соперника. гол конечно плохо что у себя дома пропустили но не думаю что это должно создать особых проблем в ответной игре. с победой!

      5
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru

      -4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 23:17

      Хотя и пропустили первые гол ,концовку провели мощно.С победой Зенит.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 23 августа 2018, 23:17

      Пёр пошел, Тёма при дальше. Мы, болелы, токмо за!

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 августа 2018, 22:59

      Press F for respects

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 22:55

      Мои поздравления.
      Ёмко и лаконично.

      8
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 августа 2018, 22:37

      Поздравляю Зенит!Не без нервов,но всё же победа.Желаю в ответном матче спокойной и уверенной победы.

      5
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 августа 2018, 22:25

      ДЗЮБА111 Первый из Ростова. Что *** забыли?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 23 августа 2018, 22:05

      С победой Питер ! Ждем того же от Уфы !

      10
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