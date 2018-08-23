Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы

«Зенит» обыграл «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 3:1. Голы в составе российского клуба забили форварды Артем Дзюба и Антон Заболотный и защитник Миха Мевля.

Ответный матч пройдет 30 августа.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хестад, 42; 1:1 – Дзюба, 71; 2:1 – Заболотный, 80; 3:1 – Мевля, 90.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Дриусси, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд (Брустад, 74) Хуссайн, Эурснес, Хестад (Эйкрем, 86), Реммер, Хеуген, Холанн (Гергерсен, 78).

Предупреждения: Смольников, 61 – Форрен, 30; Хестад, 38.

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