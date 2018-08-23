Орлов: «Знаю, что в «Зенит» должен приехать один футболист»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о травме полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа и заявил, что в петербургском клубе до конца текущего трансферного окна появится один новый игрок.

Нобоа получил разрыв крестообразной связки колена в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом». Эквадорец выбыл минимум на полгода.

«Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон – это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.

Сумеют ли найти? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».