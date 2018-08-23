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Орлов: «Знаю, что в «Зенит» должен приехать один футболист»

23 августа 2018, 18:18
25

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о травме полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа и заявил, что в петербургском клубе до конца текущего трансферного окна появится один новый игрок.

Нобоа получил разрыв крестообразной связки колена в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом». Эквадорец выбыл минимум на полгода.

«Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон – это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.

Сумеют ли найти? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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insider_retro
1535037820
Орлова переполняет гордость от знания неизведанного и обнадёживающего пополнения!..
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Untitled-1
1535038066
Думаю, пару аргентинцев надо срочно докупить
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KOLBIS
1535038394
Инсайдер ептыть...
Ответить
prezent2017
1535038602
Валил бы ты, дядя Гена с либерастического Эха Москвы! Может перестанешь хрень нести.
Ответить
3a zenit
1535039063
я знаю что в сентябре в Санкт-Петербурге пойдёт дождь...я типо что-то знаю но вам не скажу.Нахера вот это?
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Dieter Günther Bohlen
1535042942
Хоть бы это был Тоби Алдервейрелд, на радость Орлову.
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Полная Канистра
1535045159
в заявке будет мичман мутко свистать всех наверх
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zigbert
1535053417
Маленький секрет.
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anatomarkov
1535056108
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp
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kotmyshka
1535058550
"Должен один приехать", "Сумеют ли найти?"
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