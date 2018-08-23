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    Орлов: «Знаю, что в «Зенит» должен приехать один футболист»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о травме полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа и заявил, что в петербургском клубе до конца текущего трансферного окна появится один новый игрок.

    Нобоа получил разрыв крестообразной связки колена в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом». Эквадорец выбыл минимум на полгода.

    «Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон – это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.

    Сумеют ли найти? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    23.08.2018 18:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 августа 2018, 00:09

      "Должен один приехать", "Сумеют ли найти?"

      1
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:28

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp

      -1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 22:43

      Маленький секрет.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 августа 2018, 20:25

      в заявке будет мичман мутко свистать всех наверх

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 20:01

      наверное какой нибудь Бакланидзе с левой ногой

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 19:49

      Хоть бы это был Тоби Алдервейрелд, на радость Орлову.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 августа 2018, 18:44

      я знаю что в сентябре в Санкт-Петербурге пойдёт дождь...я типо что-то знаю но вам не скажу.Нахера вот это?

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:36

      Валил бы ты, дядя Гена с либерастического Эха Москвы! Может перестанешь хрень нести.

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > prezent2017 23 августа 2018, 20:45

      Ну..да ..на 1 канал Путина хвалить ..может и ты поможешь??

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 18:33

      Инсайдер ептыть...

      6
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 23 августа 2018, 18:27

      Думаю, пару аргентинцев надо срочно докупить

      3
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