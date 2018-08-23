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    «Зенит» выйдет на матч с «Мольде» в футболках в поддержку Нобоа

    Футболисты «Зенита» выйдут на домашний матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» в специальных футболках.

    Они будут надеты под основную форму и направлены в поддержку полузащитника команды Кристиана Нобоа. На майках нарисован пингвиненок и написано «Мы с тобой».

    В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл минимум на полгода. После этого нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал своему партнеру скорейшего выздоровления, назвав его эквадорским пингвиненком.

    Встреча «Зенит» – «Мольде» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.08.2018 16:59
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 21:58

      В такой ситуации поддержка необходима. Правильно сделали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 23 августа 2018, 21:07

      Это правильно. И это еще раз повод нам вспомнить как Нобоа провел прошлый сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:37

      хорошая акция, молодцы. удачи вам с Мольде!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:37

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 18:14

      Сердечно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 августа 2018, 17:34

      прикольно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 23 августа 2018, 17:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как это ему поможет? связка срастётся?

      -8
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > kvm 23 августа 2018, 17:37

      Когда вылетаешь из игры на полгода, особенно в таком возрасте, как у Нобоа, очень легко забить на игру и закончить карьеру, ибо восстановление кондиций — это безумно тяжёлая процедура. И моральная поддержка здесь нужна в первую очередь.

      9
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      Рейтинг: +2251

      kvm > Freyk 23 августа 2018, 17:39

      поддержка нужна после операции как мотиватор скорейшего набора формы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > kvm 23 августа 2018, 18:16

      психологически,ему и команде перед матчем.

      3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 23 августа 2018, 17:15

      Хоть я и Спартач но пожелаю Зениту удачи в этой игре!

      10
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      Рейтинг: +6311

      порт 23 августа 2018, 17:09

      Браво!!! Здоровья Кристиану!!!

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