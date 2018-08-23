«Зенит» выйдет на матч с «Мольде» в футболках в поддержку Нобоа

Футболисты «Зенита» выйдут на домашний матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» в специальных футболках.

Они будут надеты под основную форму и направлены в поддержку полузащитника команды Кристиана Нобоа. На майках нарисован пингвиненок и написано «Мы с тобой».

В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл минимум на полгода. После этого нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал своему партнеру скорейшего выздоровления, назвав его эквадорским пингвиненком.

Встреча «Зенит» – «Мольде» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.