Байдачный – о договорном характере матча «Зенита» с минским «Динамо»: «Ой, это полная чушь»

Известный тренер Анатолий Байдачный не считает, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» (8:1) был договорным.

«Ой, это полная чушь. Еще обвиняют «Газпром». Почему-то, когда побеждают «Милан», «Реал» или «Барселона», никто не валит все на их спонсоров. Вот и в нашем случае надо уметь брать вину на себя и смотреть, что ты сделал неправильно. А потом, отряхнувшись, двигаться дальше.

Не следует искать причину фиаско в каких-то закулисных играх, это ерунда. Просто у многих есть желание обелить уровень показанного «Динамо» футбола. Но надо смотреть правде в глаза: каждый год результата в еврокубках добивается только один белорусских клуб – БАТЭ. Вот и сейчас динамовцы вылетели, а борисовчане обеспечили себе место в групповом раунде Лиги Европы. Даст бог, пройдут и в Лигу чемпионов.

Для бело-голубых это должно стать примером, к чему надо стремиться. БАТЭ в любой ситуации ведет себя достойно – и после побед, и после поражений. В результате команда уже 14 раз становилась чемпионом страны. И против нее, как мне кажется, «Зениту» не удался бы такой сокрушительный камбэк», – считает Байдачный.