Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байдачный – о договорном характере матча «Зенита» с минским «Динамо»: «Ой, это полная чушь»

Байдачный – о договорном характере матча «Зенита» с минским «Динамо»: «Ой, это полная чушь»

21 августа 2018, 09:51
8

Известный тренер Анатолий Байдачный не считает, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит»«Динамо» (8:1) был договорным.

«Ой, это полная чушь. Еще обвиняют «Газпром». Почему-то, когда побеждают «Милан», «Реал» или «Барселона», никто не валит все на их спонсоров. Вот и в нашем случае надо уметь брать вину на себя и смотреть, что ты сделал неправильно. А потом, отряхнувшись, двигаться дальше.

Не следует искать причину фиаско в каких-то закулисных играх, это ерунда. Просто у многих есть желание обелить уровень показанного «Динамо» футбола. Но надо смотреть правде в глаза: каждый год результата в еврокубках добивается только один белорусских клуб – БАТЭ. Вот и сейчас динамовцы вылетели, а борисовчане обеспечили себе место в групповом раунде Лиги Европы. Даст бог, пройдут и в Лигу чемпионов.

Для бело-голубых это должно стать примером, к чему надо стремиться. БАТЭ в любой ситуации ведет себя достойно – и после побед, и после поражений. В результате команда уже 14 раз становилась чемпионом страны. И против нее, как мне кажется, «Зениту» не удался бы такой сокрушительный камбэк», – считает Байдачный.

Источник: Pressball
Лига Европы Зенит Динамо Мн БАТЭ Байдачный Анатолий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1534835139
Такова уж наша действительность. Одни завидуют молча, а другие так, что прямо кушать не могут... "Газпром" есть за что дрючить : За не эффективное корпоративное управление, за многомиллиардные траты на не профильные активы и т.д. А в футбол играют футболисты и как они играют на поле, спонсоры влиять не могу. Это работа тренеров и самих футболистов.
Ответить
prezent2017
1534851830
Да ладно, свини точно за деньги ПАОКу слили.
Ответить
Zepen 14
1534863429
Так всегда) Если так брать, то первая игра на договорняк больше похожа) А так динамо не умеет проигрывать проиграли "Зениту" говорят, что договорняк. После Зенита проиграли "Говерле" говорят это они специально слили, якобы клуб на спаде. Спартачи тоже не далеко ушли ( не все, но большая часть) как Зенит или ЦСКА добиваются успеха и далеко проходят, так значить а они судей купили. Зависть это плохо) Лучше радуйтесь, что Зенит и ЦСКА приносят в копилку очки.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+