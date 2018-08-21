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    Байдачный – о договорном характере матча «Зенита» с минским «Динамо»: «Ой, это полная чушь»

    Известный тренер Анатолий Байдачный не считает, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит»«Динамо» (8:1) был договорным.

    «Ой, это полная чушь. Еще обвиняют «Газпром». Почему-то, когда побеждают «Милан», «Реал» или «Барселона», никто не валит все на их спонсоров. Вот и в нашем случае надо уметь брать вину на себя и смотреть, что ты сделал неправильно. А потом, отряхнувшись, двигаться дальше.

    Не следует искать причину фиаско в каких-то закулисных играх, это ерунда. Просто у многих есть желание обелить уровень показанного «Динамо» футбола. Но надо смотреть правде в глаза: каждый год результата в еврокубках добивается только один белорусских клуб – БАТЭ. Вот и сейчас динамовцы вылетели, а борисовчане обеспечили себе место в групповом раунде Лиги Европы. Даст бог, пройдут и в Лигу чемпионов.

    Для бело-голубых это должно стать примером, к чему надо стремиться. БАТЭ в любой ситуации ведет себя достойно – и после побед, и после поражений. В результате команда уже 14 раз становилась чемпионом страны. И против нее, как мне кажется, «Зениту» не удался бы такой сокрушительный камбэк», – считает Байдачный.

    Источник: Pressball

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    21.08.2018 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 21 августа 2018, 17:57

      Так всегда) Если так брать, то первая игра на договорняк больше похожа)
      А так динамо не умеет проигрывать проиграли "Зениту" говорят, что договорняк. После Зенита проиграли "Говерле" говорят это они специально слили, якобы клуб на спаде.
      Спартачи тоже не далеко ушли ( не все, но большая часть) как Зенит или ЦСКА добиваются успеха и далеко проходят, так значить а они судей купили. Зависть это плохо) Лучше радуйтесь, что Зенит и ЦСКА приносят в копилку очки.

      2
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      Рейтинг: +772

      FCTB > KPCCSPB 21 августа 2018, 20:10

      Оно так всегда и было. Всегда Зенит всех подкупает. Их клубы сливают так как Зенит им заплатил. Так уверено это говорят, что кажется они были рядом при передачи денег))
      А вообще это зависть)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:43

      Да ладно, свини точно за деньги ПАОКу слили.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 10:05

      Такова уж наша действительность. Одни завидуют молча, а другие так, что прямо кушать не могут... "Газпром" есть за что дрючить : За не эффективное корпоративное управление, за многомиллиардные траты на не профильные активы и т.д. А в футбол играют футболисты и как они играют на поле, спонсоры влиять не могу. Это работа тренеров и самих футболистов.

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