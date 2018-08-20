Смолов: «Европа? Планы все еще в силе»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о переходе в клуб и планах на будущее.

«В моей команде я ни на кого не смотрю снизу вверх. Мы все равны, и только так можно добиваться результатов.

Я рад оказаться в «Локомотиве», и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем – увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», – сказал Смолов.

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