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    Смолов: «Европа? Планы все еще в силе»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о переходе в клуб и планах на будущее.

    «В моей команде я ни на кого не смотрю снизу вверх. Мы все равны, и только так можно добиваться результатов.

    Я рад оказаться в «Локомотиве», и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем – увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», – сказал Смолов.

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2018 21:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +18

      ААндр 21 августа 2018, 17:01

      Вполне может играть в Европе.Например в низших дивизионах Польши или Венгрии и даже высшем, например, Молдавии.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 августа 2018, 12:36

      Домжале?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 09:53

      а у зарубежный команд как видим этот план уже не в силе) что-то разглагольствовать много стал, сначала в Локо докажи чего ты стоишь.

      2
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      Рейтинг: +839

      Князев 21 августа 2018, 01:14

      Замечательно! Продавайте этого лентяя в Европу, только им не говорите, что он лентяй. А то не купят. Эдер гораздо лучше!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 августа 2018, 00:08

      там своих мазил хватает...понты, понты...сплошные понты - 2-я лига в чехии, вот твой потолок...

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 августа 2018, 22:52

      Для Европы уже реально старый..

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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 22:49

      Планы молодцы! Упорные.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 августа 2018, 22:37

      опять закукарекал

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 22:28

      Если в Локомотиве не будет игры ,о Европе можно забыть.

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 августа 2018, 22:17

      в казино монте карло только может выступить

      2
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