Главные новости дня. Нобоа выбыл на полгода, лондонский «Арсенал» следит за юным игроком «Уфы»

Нобоа из-за травмы остался без футбола на полгода.

«Зенит» и «Краснодар» интересуются Кутеповым.

«Краснодар» выпустил видео со спорными моментами из матча против «Спартака». Они взяты из VAR.

Ари грозит длительная дисквалификация за удар Жиго.

Гендиректор «Уфы» прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к своему 18-летнему россиянину Дивееву.

«Монако» провел презентацию Головина.

Селезнева удалили в турецком чемпионате после видеопросмотра. Он плюнул в соперника.

«Бешикташ» решил вопрос о трансфере Кариуса из «Ливерпуля».

Модрич резко отреагировал на информацию о переговорах с «Интером».

На скамейке запасных «Барселоны» в игре с «Алавесом» сидели футболисты общей стоимостью 294 миллиона евро.