Главные новости дня. Нобоа выбыл на полгода, лондонский «Арсенал» следит за юным игроком «Уфы»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 20:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 21 августа 2018, 03:05

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 августа 2018, 23:08

      Как же так, только парень начал показывать на ,что всегда был способен и на тебе. Искренне жаль Криса . Желаю вернуться раньше прогноза и быть не хуже.

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