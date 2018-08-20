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    «Краснодар» показал спорные моменты матча со «Спартаком», взятые из VAR

    «Краснодар» опубликовал видео спорных моментов матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    В ролик вошли эпизоды с нарушениями, в которых арбитр показал футболистам желтые карточки; моменты с фолами, в которых судья не наказал игроков предупреждениями; и момент с неназначенным пенальти на последних минутах встречи.

    «Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» – «Спартак» (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», – сказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

    На стадионе «Краснодар» установлена система видеоповторов (VAR).

    Источник: ФК «Краснодар»

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    20.08.2018 17:28
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2018, 08:15

      Уровень судьи низкий. А отсюда и много спорных вопросов возникает. Надо трахать судейский корпус.

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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 августа 2018, 00:10

      Не выгодно кому-то применить VAR в РПЛ. Доход потеряют видимо.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > TUMS 21 августа 2018, 10:46

      Ага Анжи, Енесею, Уфе... выгодно только первой пятерке, да и то Нигер врядли обрадуется у него и на трансферы бабок то нет )))

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      Рейтинг: +1501

      777+ 20 августа 2018, 23:34

      Ещенко и Фернандо все чаще не играют в мяч, а откровенно грубят, за что и будут получать карточки! Ари не прав, я его не оправдываю! Но упал он не по своей воле, ему на ногу наступили... А вот провокатору Жиго нужно было показывать желтую - не было бы его действий, не было бы красной у Ари.... Даешь VAR в РПЛ!!!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 августа 2018, 23:26

      Если бы судья так отсудил хрюшек вою бы было до владивостока месяца 2, далеко ходить не надо в прошлом сезоне ныли постоянно

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 августа 2018, 22:38

      Краснодар показал спорные моменты, из которых заключил, что судья судил отвратительно плохо. Однако нарушения были в обе стороны и за подавляющее большинство из них жёлтые вообще не дают. Иначе был бы не футбол, а фигурное катание. Да, Ещенко наиграл на жёлтую, но откровенной грубости со стороны игроков обеих команд - не было. Пока Ари не стал бодаться. А по поводу пенальти: Промес хотел избежать контакта и не видел куда приземляется, так как был спиной к Ари. Зато прекрасно видно, как Ари руками подтолкнул Мельгарехо, который пытался сыграть головой за секунду до этого эпизода. Мельгарехо мяч выбил бы и всё, нет момента, нет споров. Да и за трусы хватал тоже Ари - тот ещё провокатор. Вообще, я считаю, система повторов необходима, но не в том виде как на ЧМ 2018. Нужно дать командам 2-3 раза за тайм обращаться за просмотром, а не только судьям.

      2
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      Рейтинг: +42

      KOSTROMA > мы_не_рабы 20 августа 2018, 23:18

      Согласен. Очень грубой игры не было. Ари весь матч провоцировали, вот он и вспылил.Так в мировом футболе играют, если есть неуравновешенный игрок, то его будут пихать, что бы тот вспылил. Про неназначенный пенальти не соглашусь. Показали только с одного ракурса. С двух других видно, что Промес не наступил на Ари.

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > KOSTROMA 20 августа 2018, 23:28

      так если видно, что наступил хотя бы с одного ракурся - значит НАСТУПИЛ!!

      и это пенальци!!

      -2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > 22 raza chemp 21 августа 2018, 11:17

      т.е. вы весь матч следили за Жиго и Ари, а не смотрели футбол??

      а когда они оказывались на разных участках поля вы за кем следили???

      пеналь был!! 100%!!

      Ари был с мячом!! Промес его сбил!! пенальци ставят даже когда нарушение в углу штрафной и мяч уходит за лицевую...

      а случайно сбил или специально - это не важно!! Промес опаздывал и прыгал специально!!!

      -2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 20 августа 2018, 21:48

      Если б давали свистки после каждого контакта, футбола не было бы совсем. В Англии посмотрите сколько фолов не свистят, зато матчи какие динамичные и интересные.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:26

      Касание конечно было но не настолько сильное ,что бы Ари смог встать и нанести удар Жиго.

      4
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      Рейтинг: +5885

      Павелий 20 августа 2018, 21:08

      Всё пересмотрел ещё раз. Да, один раз я бы ещё дал жёлтую карточку Ещёнко. Всё остальное - мужская борьба. А Промес приземлялся и никак не мог умышленно заплетать ноги Ари. Более того, если посмотреть внимательно, то станет очевидно, что после любого контакта игроки Краснодара не просто падали на газон, а активно поднимали руку и выпрашивали арбитра ужесточить наказание. Ребята, это футбол, а не балет.

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      Рейтинг: +42

      KOSTROMA > Павелий 20 августа 2018, 23:19

      К тому же он спиной находился к Ари и не мог видеть его.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > KOSTROMA 20 августа 2018, 23:29

      это что-то меняет???

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      Рейтинг: +5885

      Павелий > belarus-gomel 21 августа 2018, 12:20

      Да. Мяч может попасть в руку, а может и игрок умышленно прерывает полёт мяча. В обоих случаях был контакт мяча и руки. "Это что-то меняет???"

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 августа 2018, 21:06

      Давайте вспомним наш чемпионат мира как, отлично отработала система VAR. VAR нам необходим- вот только надо будет придумать на этот VAR еще один VAR для контроля первого)))))) Играет Ростов на табло показывают игру, повтор хренушки не показывают, боятся гнева народного видимо)))

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 августа 2018, 20:50

      А по моему судья отсудил нормально! Но не во всех же нарушения показывать карточки!

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