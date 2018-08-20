«Краснодар» показал спорные моменты матча со «Спартаком», взятые из VAR

«Краснодар» опубликовал видео спорных моментов матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В ролик вошли эпизоды с нарушениями, в которых арбитр показал футболистам желтые карточки; моменты с фолами, в которых судья не наказал игроков предупреждениями; и момент с неназначенным пенальти на последних минутах встречи.

«Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» – «Спартак» (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», – сказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

На стадионе «Краснодар» установлена система видеоповторов (VAR).