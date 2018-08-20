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  • «Краснодар» показал спорные моменты матча со «Спартаком», взятые из VAR

«Краснодар» показал спорные моменты матча со «Спартаком», взятые из VAR

20 августа 2018, 17:28
64

«Краснодар» опубликовал видео спорных моментов матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В ролик вошли эпизоды с нарушениями, в которых арбитр показал футболистам желтые карточки; моменты с фолами, в которых судья не наказал игроков предупреждениями; и момент с неназначенным пенальти на последних минутах встречи.

«Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» – «Спартак» (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», – сказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

На стадионе «Краснодар» установлена система видеоповторов (VAR).

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (64)
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Боцман59rus
1534775507
никак шавки с лаем не справятся... -а караван в пути.)))
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229728905
1534775584
Надо на поле показывать футбол и забивать голы, а что толку от этих повторов. Ничего не изменится.
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3a zenit
1534776258
ничесна,масквачи с балотам всё купили ко-ко-ко...не надоело скулить?Играйте лучше,играйте сильней,играйте так чтоб даже купленный судья не смог ничего сделать.Если вам яйца мешают то нехер тогда и танцевать!
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АндрейФКСМ
1534776879
Таких моментов в каждой игре и в каждом чемпионате куча. Будьте мужиками и не скулите
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Chesn0k
1534778773
В целом, много ошибок судейской бригады. Но, как видно, не только в пользу московской команды, так что о предвзятости вряд ли можно говорить. И да, пенальти не было.
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ufos73
1534778835
Еще пара видео и по количеству серий догонят Санта Барбара! А там и до оскара недалео ))))))))
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ivanthebest
1534778976
Вот до..бали, всё никак не угомонятся. Такое ощущение будто чемпионат проиграли из-за этого матча, который не выигрывали лет 20 до этого... Я бы ещё как-то понял такого рода нытьё... Но, здесь, хуже баб плаксивых ноют и ноют... Честно, хорошо и даже с некой симпатией относился к Краснодару раньше, но после этого, в моих глазах, думаю не только в моих, они очень сильно упали и потеряли существенную долю своего авторитета... Так ныть, это просто звиздец. Ладно, игроки ноют, к этому мы уже привыкли, но то что и руководство клуба ноет, это уже перебор. Галицкий срочно управленцев, пока хоть какая-то репутация осталась.
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Razvedchik - sniper
1534780264
По видео все очевидно, а ФК показывая это видео, имеет ввиду, что пора бы вводить ВАР , ЧМ показал, что с этой системой можно работать , а вы тут запели, балет и вся херня.. смысл не улавливаете, и вопрос, если бы на промеса так наступили? Что писали бы вы?
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x-x-x-x-x
1534782172
как не стыдно в краснодаре заниматься таким враньем. сами выставили доказательства своей ничтожности и актерства и еще не довольны. Тфуу на вас позорники.
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OfaZavr
1534782590
никак не хотят признать очевидного и уже успокоиться. на видео как раз все не в пользу Краснодара но они все равно стоят на своем.
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