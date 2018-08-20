Модрич – о том, что сам начал переговоры с «Интером»: «Это самая большая чушь в истории»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал чушью информацию, согласно которой он сам начал переговоры с «Интером».

Ранее мадридский клуб подал на миланцев жалобу в ФИФА из-за их контактов с хорватом.

Вчера СМИ сообщили, что футболист в ответ на запрос ФИФА пояснил, что он первым инициировал переговоры с «Интером», поскольку хочет покинуть «Реал» и присоединиться в Милане к своим партнерам по сборной Хорватии – Ивану Перишичу, Марсело Брозовичу и Шиме Врсалько.

Аккаунт в инстаграме Fútbol Al Revés опубликовал данную информацию у себя. Модрич оставил под ним комментарий: «Это самая большая чушь в истории».