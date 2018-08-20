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    Модрич – о том, что сам начал переговоры с «Интером»: «Это самая большая чушь в истории»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал чушью информацию, согласно которой он сам начал переговоры с «Интером».

    Ранее мадридский клуб подал на миланцев жалобу в ФИФА из-за их контактов с хорватом.

    Вчера СМИ сообщили, что футболист в ответ на запрос ФИФА пояснил, что он первым инициировал переговоры с «Интером», поскольку хочет покинуть «Реал» и присоединиться в Милане к своим партнерам по сборной Хорватии – Ивану Перишичу, Марсело Брозовичу и Шиме Врсалько.

    Аккаунт в инстаграме Fútbol Al Revés опубликовал данную информацию у себя. Модрич оставил под ним комментарий: «Это самая большая чушь в истории».

    Источник: Instagram

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    20.08.2018 15:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:47

      В Реале теперь будут смотреть на Модрича несколько по другому.

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 20 августа 2018, 19:33

      дыма без огня не бывает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:09

      даже если его переговоры и имели место сейчас прилюдно он в этом естественно не сознается да еще и после жалобы от Реала.

      5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 августа 2018, 17:21

      вот так и разругались модрич с интером)) просто интересно как игрок может инициировать переговоры, если он связан контрактом с другим клубом?

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 августа 2018, 16:34

      Особенно если учитывать что происходит с Интером в последние годы , это действительно полная чушь. Команда чудом попала в ЛЧ первый раз за несколько лет и как мне кажется это попадание может оказаться одноразовым явлением , зачем это Модричу ? Если и уходить куда нибудь то уж лучше куда нибудь в Англию , тем более ему там всё знакомо и долгой адаптации к чемпионату точно не будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 15:51

      Все теперь дают задний ход, когда поступила жалоба от "Реала" в ФИФА.

      3
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