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    Don Balon: Модрич первым начал переговоры с «Интером»

    «Реал» подал жалобу в ФИФА на «Интер» за то, что миланский клуб начал переговоры с полузащитником Лукой Модричем. У футболиста есть действующий контракт, поэтому переговоры с ним запрещены без согласия клуба, которому принадлежат права на игрока.

    ФИФА начала расследование по этому делу. Организация обратилась к Модричу и попросила рассказать о ситуации. Игрок заявил, что первым начал переговоры с «Интером». Об этом сообщает Don Balon.

    «Интером» не смог бы подписать Модрича, потому что «Реал» не отпустил бы игрока меньше чем за 150 миллионов евро. Этих денег у итальянского клуба не было, поэтому вступать в переговоры не было смысла. Именно Модрич инициировал переговоры и был готов покинуть мадридскую команду ради «Интера».

    Источник: Don Balon

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    20.08.2018 00:11
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 08:27

      Не красиво получилось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 августа 2018, 06:29

      Реал разбегается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 августа 2018, 00:22

      А чё у Модрича были эти деньги??? Может он как Неймар выкупит свой контракт?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 20 августа 2018, 00:14

      Пусть идёт, чай не крепостной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Urry 20 августа 2018, 00:19

      Очень даже..

      2
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