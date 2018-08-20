Don Balon: Модрич первым начал переговоры с «Интером»

«Реал» подал жалобу в ФИФА на «Интер» за то, что миланский клуб начал переговоры с полузащитником Лукой Модричем. У футболиста есть действующий контракт, поэтому переговоры с ним запрещены без согласия клуба, которому принадлежат права на игрока.

ФИФА начала расследование по этому делу. Организация обратилась к Модричу и попросила рассказать о ситуации. Игрок заявил, что первым начал переговоры с «Интером». Об этом сообщает Don Balon.

«Интером» не смог бы подписать Модрича, потому что «Реал» не отпустил бы игрока меньше чем за 150 миллионов евро. Этих денег у итальянского клуба не было, поэтому вступать в переговоры не было смысла. Именно Модрич инициировал переговоры и был готов покинуть мадридскую команду ради «Интера».