«Монако» представил Головина

«Монако» проводит презентацию новичков команды. Мероприятие проходит в отеле Hermitage Monte Carlo.

Клуб представил троих футболистов, среди которых полузащитник Александр Головин. Помимо россиянина были представлены хавбеки Жан-Эде Аолу и Виллем Геббельс.

В презентации принимает участие вице-президент монегасков Вадим Васильев.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. По неофициальным данным сумма сделки – 30 миллионов евро.

V.Vasilyev : «Même si l’équipe est plus jeune, nos objectifs restent les mêmes : on vise le podium, on veut montrer un beau visage sur la scène européenne et si possible, on peut viser une coupe.» #Recrues2018 pic.twitter.com/9qnTETgq2b