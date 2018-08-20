«Монако» представил Головина

«Монако» проводит презентацию новичков команды. Мероприятие проходит в отеле Hermitage Monte Carlo.
Клуб представил троих футболистов, среди которых полузащитник Александр Головин. Помимо россиянина были представлены хавбеки Жан-Эде Аолу и Виллем Геббельс.
В презентации принимает участие вице-президент монегасков Вадим Васильев.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. По неофициальным данным сумма сделки – 30 миллионов евро.
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Источник: ФК «Монако»