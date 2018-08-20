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    «Монако» представил Головина

    «Монако» проводит презентацию новичков команды. Мероприятие проходит в отеле Hermitage Monte Carlo.

    Клуб представил троих футболистов, среди которых полузащитник Александр Головин. Помимо россиянина были представлены хавбеки Жан-Эде Аолу и Виллем Геббельс.

    В презентации принимает участие вице-президент монегасков Вадим Васильев.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. По неофициальным данным сумма сделки – 30 миллионов евро.

    Источник: ФК «Монако»

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    20.08.2018 12:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +187

      zubr252 20 августа 2018, 16:35

      Удачи Головин Саша дай бог чтоб ты стал ведущим игроком Монако.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:57

      Удачи Головину. Ну а Геббельсу не мешало бы сменить фамилию.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > zigbert 20 августа 2018, 15:56

      Он Жебель, французы его так называют.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > zigbert 20 августа 2018, 18:02

      На Гиммлер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 20 августа 2018, 14:09

      Удачи Саша!!!рад за тебя искренне!

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 20 августа 2018, 13:23

      Успехов Александру!!!
      Все у него получится!!!
      Верим в него!!!

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 20 августа 2018, 13:13

      Геббельс и Головин связка!

      2
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 13:09

      Успехов тебе, Саша, поборись за место в основе.

      1
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