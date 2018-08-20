«Монако» представил Головина

Удачи Головин Саша дай бог чтоб ты стал ведущим игроком Монако.
«Монако» проводит презентацию новичков команды. Мероприятие проходит в отеле Hermitage Monte Carlo.
Клуб представил троих футболистов, среди которых полузащитник Александр Головин. Помимо россиянина были представлены хавбеки Жан-Эде Аолу и Виллем Геббельс.
В презентации принимает участие вице-президент монегасков Вадим Васильев.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. По неофициальным данным сумма сделки – 30 миллионов евро.
V.Vasilyev : «Même si l’équipe est plus jeune, nos objectifs restent les mêmes : on vise le podium, on veut montrer un beau visage sur la scène européenne et si possible, on peut viser une coupe.» #Recrues2018 pic.twitter.com/9qnTETgq2b— AS Monaco (@AS_Monaco) 20 августа 2018 г.