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    Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживает Моуринью, несмотря на поражение от «Брайтона»

    Совет директоров «Манчестер Юнайтед» сохраняет доверие к главному тренеру команды Жозе Моуринью.

    Руководство манкунианцев полностью поддерживает португальца, несмотря на поражение «МЮ» в матче второго тура АПЛ с «Брайтоном» (2:3).

    В игре не участвовали трое основных игроков команды – защитник Антонио Валенсия, полузащитник Неманья Матич и нападающий Алексис Санчес. Первые двое пока не восстановились после чемпионата мира-2018. Чилиец же получил травму.

    Ранее Моуринью уже пожаловался, что не может рассчитывать на ключевых футболистов в начале сезона.

    В третьем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Игра состоится в понедельник, 27 августа.

    Источник: Tribalfootball

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    20.08.2018 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 августа 2018, 18:19

      Я думаю руководители команд соперников МЮ разделяют такую позицию руководства МЮ.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 20 августа 2018, 18:12

      А что руководство должно после первого поражения отказывать в поддержке или на дверь указывать?!да.сигнал тревожный,но не более пока.для Жозе третий сезон в команде—знаковое событие.по истечении этого срока он,по обыкновению,меняет место дислокации.так что в мае и посмотрим на итоги его работы..

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 августа 2018, 17:21

      В игре никакого прогресса не наблюдается с первых его месяцев работы, в результатах он едва ли сможет переплюнуть прошлогодние 70+ очков в чемпионате, чего при нынешнем раскладе наверняка опять не хватит для победы, взять что-то типо кубка Англии или Кубка Лиги, его не для того приглашали, ЛЧ МЮ определённо не светит. Маур определённо просится на выход. Лучше обратите внимание на свободного Зизу. По мне это идеальный вариант для МЮ.

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > ivanthebest 20 августа 2018, 19:39

      Я думаю его до боксинг дэй продержат, а потом уже зизу позовут

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > EsKamilio 20 августа 2018, 21:37

      К тому времени Зизу уже может в другое место уйти... Точно также, когда был свободен Гвардиола, который хотел в МЮ, а они за своего Ван Гаала держались... В итоге, мы видим, к чему привело тогдашнее ожидание непонятно чего, когда всё уже было ясно, но почему-то руководство тянуло до последнего кота за яйца...

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