Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживает Моуринью, несмотря на поражение от «Брайтона»

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» сохраняет доверие к главному тренеру команды Жозе Моуринью.

Руководство манкунианцев полностью поддерживает португальца, несмотря на поражение «МЮ» в матче второго тура АПЛ с «Брайтоном» (2:3).

В игре не участвовали трое основных игроков команды – защитник Антонио Валенсия, полузащитник Неманья Матич и нападающий Алексис Санчес. Первые двое пока не восстановились после чемпионата мира-2018. Чилиец же получил травму.

Ранее Моуринью уже пожаловался, что не может рассчитывать на ключевых футболистов в начале сезона.

В третьем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Игра состоится в понедельник, 27 августа.