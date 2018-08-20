В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» бросили на поле 10 посторонних предметов

«Краснодар» обратится в правоохранительные органы по поводу поведения болельщиков в домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В конце встречи фанаты хозяев, недовольные решениями главного арбитра Сергея Лапочкина, начали бросать на поле пластиковые бутылки и другие посторонние предметы.

Поводом для такого поведения болельщиков «Краснодара» стал не назначенный, по их мнению, пенальти в ворота москвичей и последующее удаление нападающего команды Ари за удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: семь из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216.

Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении», – говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».