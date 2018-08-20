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    В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» бросили на поле 10 посторонних предметов

    «Краснодар» обратится в правоохранительные органы по поводу поведения болельщиков в домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    В конце встречи фанаты хозяев, недовольные решениями главного арбитра Сергея Лапочкина, начали бросать на поле пластиковые бутылки и другие посторонние предметы.

    Поводом для такого поведения болельщиков «Краснодара» стал не назначенный, по их мнению, пенальти в ворота москвичей и последующее удаление нападающего команды Ари за удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

    «По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: семь из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216.

    Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении», – говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    20.08.2018 12:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 августа 2018, 18:43

      чище будет если найдут этих псевдо фанатов Сами себе нагадили

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:20

      правильно, идентифицировать их, найти и наказать. Краснодар никогда не славился такими выходками болельщиков и нужно подобное пресечь на корню.

      6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:53

      Конечно это недопустимо. И произойти может не только в Краснодаре.

      5
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 20 августа 2018, 12:42

      Не поддерживаю этих болельщиков, но бросали они ещё из за того что Максименко явно тянул время, ставив мяч на удар от ворот за пределами вратарской, и очевидно включал дурака, желтую надо было давать, но лапочкин и тут выделился... проиграли ,.. это спорт... но так вести себя.. тоже не есть хорошо. И кстати на заметку- наши русские парни( не важно, Спартака или Краснодара) не симулировали ( как мне показалось) в моментах с фолом, а вот иностранщина как настоящие актеры, вот от куда все это идёт...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 12:32

      Надо полностью перепечатывать информацию из клуба. Они с помощью видеокамер наблюдения идентифицировали их, наложили запрет на посещение стадиона до нового года. А в случае повторного такого поведения наложат пожизненный запрет посещения стадиона. При наложении штрафа на клуб за данный инцидент бремя штрафа в порядке регресса будет направлено к этим болельщикам.

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 20 августа 2018, 12:29

      Краснодар требует наказать своих же фанатов? По сути конечно положено наказать, но они же свои?! Как в известной фразе "..он конечно сукин сын. Но это НАШ сукин сын!". Я никоим образом таких болельщиков не защищаю, сам негодовал, когда видел что они вытворяют, но ситуация неоднозначная.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > oyabun 20 августа 2018, 12:44

      Ну а как с дебилами ещё бороться, надо сразу искоренять такое

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > oyabun 20 августа 2018, 13:06

      по мне правильно Краснодар делает. всем бы такой подход...

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > oyabun 20 августа 2018, 16:03

      Если их покрывать, то они в следующий раз могут так клуб подставить,что Краснодар пожалел бы, что они на свет родились. На тех же еврокубках такие "развлечения" обойдутся либо в миллионы, либо в дисквалификацию клуба. Пусть у телевизора посидят и подумают

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