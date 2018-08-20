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  • В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» бросили на поле 10 посторонних предметов

В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» бросили на поле 10 посторонних предметов

20 августа 2018, 12:08
9

«Краснодар» обратится в правоохранительные органы по поводу поведения болельщиков в домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В конце встречи фанаты хозяев, недовольные решениями главного арбитра Сергея Лапочкина, начали бросать на поле пластиковые бутылки и другие посторонние предметы.

Поводом для такого поведения болельщиков «Краснодара» стал не назначенный, по их мнению, пенальти в ворота москвичей и последующее удаление нападающего команды Ари за удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: семь из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216.

Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении», – говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (9)
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oyabun
1534757360
Краснодар требует наказать своих же фанатов? По сути конечно положено наказать, но они же свои?! Как в известной фразе "..он конечно сукин сын. Но это НАШ сукин сын!". Я никоим образом таких болельщиков не защищаю, сам негодовал, когда видел что они вытворяют, но ситуация неоднозначная.
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Рубик Докоян
1534757562
Надо полностью перепечатывать информацию из клуба. Они с помощью видеокамер наблюдения идентифицировали их, наложили запрет на посещение стадиона до нового года. А в случае повторного такого поведения наложат пожизненный запрет посещения стадиона. При наложении штрафа на клуб за данный инцидент бремя штрафа в порядке регресса будет направлено к этим болельщикам.
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Razvedchik - sniper
1534758169
Не поддерживаю этих болельщиков, но бросали они ещё из за того что Максименко явно тянул время, ставив мяч на удар от ворот за пределами вратарской, и очевидно включал дурака, желтую надо было давать, но лапочкин и тут выделился... проиграли ,.. это спорт... но так вести себя.. тоже не есть хорошо. И кстати на заметку- наши русские парни( не важно, Спартака или Краснодара) не симулировали ( как мне показалось) в моментах с фолом, а вот иностранщина как настоящие актеры, вот от куда все это идёт...
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zigbert
1534766000
Конечно это недопустимо. И произойти может не только в Краснодаре.
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OfaZavr
1534778439
правильно, идентифицировать их, найти и наказать. Краснодар никогда не славился такими выходками болельщиков и нужно подобное пресечь на корню.
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Полная Канистра
1534779788
чище будет если найдут этих псевдо фанатов Сами себе нагадили
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