«СЭ»: восстановление Щенникова займет около двух недель

«Бомбардир» писал о медобследовании защитника ЦСКА Георгия Щенникова. В матче 4-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0) игрок повредил приводящую мышцу бедра левой ноги.

Пресс-служба армейцев не назвала сроков восстановления игрока сборной России.

По информации «Спорт-Экспресса», 27-летний Щенников приступит к тренировкам в течение двух недель.

Защитник дебютировал в главной команде клуба в 2009 году. В минувшем клубном сезоне он провел 30 игр, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В новом сезоне игрок принял участие в пяти матчах, не отметившись голевыми действиями.