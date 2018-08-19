Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «СЭ»: восстановление Щенникова займет около двух недель

    «Бомбардир» писал о медобследовании защитника ЦСКА Георгия Щенникова. В матче 4-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0) игрок повредил приводящую мышцу бедра левой ноги.

    Пресс-служба армейцев не назвала сроков восстановления игрока сборной России.

    По информации «Спорт-Экспресса», 27-летний Щенников приступит к тренировкам в течение двух недель.

    Защитник дебютировал в главной команде клуба в 2009 году. В минувшем клубном сезоне он провел 30 игр, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В новом сезоне игрок принял участие в пяти матчах, не отметившись голевыми действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 августа 2018, 01:08

      0чень жаль кто играть то будет??? Ваську с Лёкой возвращать надобно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 19 августа 2018, 23:57

      удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 августа 2018, 18:11

      Здоровья Щенникову. Кстати, 2 недели означает, что мышца не порвана. Это хорошо. Но лазарет в ЦСКА накануне ЛЧ это очень плохо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 19 августа 2018, 17:38

      Что-то Жора, вслед за Аланом, хрустальным становится :(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11