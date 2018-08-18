Каррера: «С «Краснодаром» мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – победа»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

– Массимо, с победой вас. Второй тайм у «Краснодара» был более активный. Вы готовили свою команду к этому?

– Безусловно, мы встретили очень серьезную команду. «Краснодар» мало позволял нам. Мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – это победа. Ребята выложились и хочу поблагодарить их за это.

– Выход на поле Зе Луиша оправдал ожидание?

– Да. Помимо гола, он был очень полезен и помогал своим партнерам.

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки