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  • Каррера: «С «Краснодаром» мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – победа»

Каррера: «С «Краснодаром» мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – победа»

18 августа 2018, 21:44
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

– Массимо, с победой вас. Второй тайм у «Краснодара» был более активный. Вы готовили свою команду к этому?

– Безусловно, мы встретили очень серьезную команду. «Краснодар» мало позволял нам. Мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – это победа. Ребята выложились и хочу поблагодарить их за это.

Выход на поле Зе Луиша оправдал ожидание?

– Да. Помимо гола, он был очень полезен и помогал своим партнерам.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Eddyson
1534617984
Что сегодня на поле делали Ещенко, Глушаков и Фернандо? Косячили, косячили и еще раз косячили. Доколе?
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oyabun
1534618983
Краснодар сегодня был очень хорош. Поймал себя на мысли, что в прошлых сезонах Спартаку с ним было легче играть. Но футбол тем и хорош, что непредсказуем. И часто бывает, что одна команда постоянно атакует и больше владеет мячом, а выигрывает все равно соперник. Сегодня Спартак выстоял, выдержал натиск и использовал грамотно один из немногих моментов.
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Мары
1534619030
Матч действительно оказался не самым лучшим.Но подача Промеса, скидка на ближнего Жиго и удар Зе Луиша, расставили всё по своим местам.Хотя Краснодар был реально хорош.Без всяких разговоров.
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Пестрый
1534619307
Правильно Каррера! Главное в футболе победа! Продолжай в том же духе и тебя на руках понесут) Только дом Каррера без фундамента не стоит! А фундамент в смысле игру ты выстроить и не можешь кстати уже второй год подряд!
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РМЗ
1534621242
С Паоком ты не такое пел. А радовался что не пропустил
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sprint5
1534643036
хорошо что так получилось
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OfaZavr
1534665776
игру действительно не самую лучшую показали но когда она приносит три очка можно многое простить)
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zigbert
1534672162
Матч похожий на "качели" ,любая из команд могла победить. Да, Спартаку где то повезло, но когда то должно было повезти.
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