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    Каррера: «С «Краснодаром» мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – победа»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    – Массимо, с победой вас. Второй тайм у «Краснодара» был более активный. Вы готовили свою команду к этому?

    – Безусловно, мы встретили очень серьезную команду. «Краснодар» мало позволял нам. Мы провели не очень хороший матч. Но в футболе главное – это победа. Ребята выложились и хочу поблагодарить их за это.

    Выход на поле Зе Луиша оправдал ожидание?

    – Да. Помимо гола, он был очень полезен и помогал своим партнерам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2018 21:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:49

      Матч похожий на "качели" ,любая из команд могла победить. Да, Спартаку где то повезло, но когда то должно было повезти.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:02

      игру действительно не самую лучшую показали но когда она приносит три очка можно многое простить)

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 августа 2018, 04:43

      хорошо что так получилось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 18 августа 2018, 22:40

      С Паоком ты не такое пел. А радовался что не пропустил

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 августа 2018, 22:08

      Правильно Каррера! Главное в футболе победа! Продолжай в том же духе и тебя на руках понесут) Только дом Каррера без фундамента не стоит! А фундамент в смысле игру ты выстроить и не можешь кстати уже второй год подряд!

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 22:03

      Матч действительно оказался не самым лучшим.Но подача Промеса, скидка на ближнего Жиго и удар Зе Луиша, расставили всё по своим местам.Хотя Краснодар был реально хорош.Без всяких разговоров.

      4
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 18 августа 2018, 22:03

      Краснодар сегодня был очень хорош. Поймал себя на мысли, что в прошлых сезонах Спартаку с ним было легче играть. Но футбол тем и хорош, что непредсказуем. И часто бывает, что одна команда постоянно атакует и больше владеет мячом, а выигрывает все равно соперник. Сегодня Спартак выстоял, выдержал натиск и использовал грамотно один из немногих моментов.

      8
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > oyabun 18 августа 2018, 22:13

      еще бы не легко когда галицкий чушок вечно сливает в ключевых матчах

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 18 августа 2018, 21:46

      Что сегодня на поле делали Ещенко, Глушаков и Фернандо? Косячили, косячили и еще раз косячили. Доколе?

      9
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