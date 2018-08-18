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    Жена и сын Жиркова чуть не утонули в Испании

    Жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала о том, как чуть не утонула вместе с сыном, находясь на отдыхе в Испании.

    «Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами. На этом фото мы уставшие немного, но счастливые, гуляли с детками в зоопарке, он очень большой, и было очень жарко, ходить пришлось немало. Но рассказать я хотела о другом. После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж. Забыла снять часы и, к сожалению, лишилась их...

    Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит.

    Единственное, что важно – это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», – сообщила Жиркова.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.08.2018 10:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:20

      Судьбу изменить нельзя.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2018, 23:07

      "После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж..."

      Из текста непонятно, с кем остались дети?! Если ОДНИ, то Юрию надо отправлять супругу в психиатрическую клинику! Пока не поздно, и не произошло трагедии!

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 августа 2018, 17:55

      А пацанчик то красавчик..Храни его Всевышний!!! И в его лице всех детей..!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 августа 2018, 16:02

      Я как воспитанный человека готов долго выслушивать всякую фигню, не подавая вида, что надоело слушать..!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:23

      Часы потеряла и расклеилась. Делов-то!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67326

      portero > prezent2017 18 августа 2018, 17:38

      из текста понятно что утопила часы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 августа 2018, 14:55

      Слава Богу, что супруга и сын Жиркова ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ!
      Трагедии нам не нужны!
      Инна сделала для себя очень ВАЖНЫЙ вывод!
      Самое главное это ЖИЗНЬ, а всё остальное не стоит на неё разменивать и из-за вещей её ЛИШАТЬСЯ!
      ЗАПОМНИТЕ! ВСЕ!!!
      Самое главное это ЖИЗНЬ!
      Вот что надо БЕРЕЧЬ и ЦЕНИТЬ!
      Ведь живём всего один РАЗ на этом белом СВЕТЕ - Мира души ЧУДЕС!
      Как ПРЕКРАСЕН этот Мир - ПОСМОТРИ, оцени и ЦЕНИ каждую минуту своей жизни!
      Желаем Инне, сыну, супругу ПРЕМНОГИЕ лета, крепкого здоровья и СЧАСТЬЯ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 августа 2018, 14:26

      Всё нормально деньги есть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 августа 2018, 14:15

      Давайте введём на Бомбардире статусы, возможность выкладывать селфи, может музычку какую-нибудь:))))

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог > la verdad 18 августа 2018, 16:36

      Типа, Я, шестиюродная сестра садовника Зенита......

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 18 августа 2018, 14:12

      А что не сообщили, как мальчик на горшок ходит? Мы что, в дом 2 превращаем ресурс?

      7
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 18 августа 2018, 13:22

      А че сынишка не в форме команды, где папка числится?)))
      Статья конечно очень футбольная, спасибо бомбардир!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > ВикторВВ 18 августа 2018, 16:38

      Папка числится в зените, а где в это время мамка пока дети спят????

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