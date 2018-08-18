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Жена и сын Жиркова чуть не утонули в Испании

18 августа 2018, 10:50
31

Жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала о том, как чуть не утонула вместе с сыном, находясь на отдыхе в Испании.

«Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами. На этом фото мы уставшие немного, но счастливые, гуляли с детками в зоопарке, он очень большой, и было очень жарко, ходить пришлось немало. Но рассказать я хотела о другом. После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж. Забыла снять часы и, к сожалению, лишилась их...

Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит.

Единственное, что важно – это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», – сообщила Жиркова.

text

Публикация от text (@innazhirkova)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (31)
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kvm
1534578940
она ж известная неадекваша и ей опасно что-то доверять...
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srg38
1534579789
-Я вас спрашиваю как маму двоих детей, кто такая Агния Барто? - Ну эээ... наверное тоже мама?
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_Marqella_
1534581289
Текст какой то не систематизированный,часы потеряла, на руках с младшим сыном чуть не утонула...как не утонула, где не утонула ???? зоопарк зачем то приписала...а так то футбольная новость конечно отличная...))
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Kulima
1534582214
Господи, да всем нас*ать!
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Loko_Roma
1534584045
Всем очень важно услышать от нее историю, она наверное себя считает талантливой певицей, ведушей, режисером, драматургом, пейсательницей, кто всю эту дич читает? Модераторы бомбардира? Зачем вы сюда все это говно тащите,в сем же похеру.
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Lester84
1534584880
Видимо интервью на ютубе не врут и у нее реально скудоумие. Что она хотела донести этим постом? Тут и зоопарк, и потеря часов, и бессонница, и чуть не утонули. Логики повествования вообще не наблюдается. Чуть не утонули потому что она не выспалась из-за переживаний по поводу потери часов??? Бред какой-то
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Chesn0k
1534586492
прочитал опус и вспомнилась кричалка "почему жиркова инна так тупа и примитивна? потому что муж юрец, любит он тупых ....")
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Oldtrafford83/97
1534586751
Нехера не понял что у неё произошло.)
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Sviro
1534590743
А что не сообщили, как мальчик на горшок ходит? Мы что, в дом 2 превращаем ресурс?
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la verdad
1534590952
Давайте введём на Бомбардире статусы, возможность выкладывать селфи, может музычку какую-нибудь:))))
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