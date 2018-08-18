Жена и сын Жиркова чуть не утонули в Испании

Жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала о том, как чуть не утонула вместе с сыном, находясь на отдыхе в Испании.

«Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами. На этом фото мы уставшие немного, но счастливые, гуляли с детками в зоопарке, он очень большой, и было очень жарко, ходить пришлось немало. Но рассказать я хотела о другом. После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж. Забыла снять часы и, к сожалению, лишилась их...

Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит.

Единственное, что важно – это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», – сообщила Жиркова.