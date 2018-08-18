Фабрегас пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 2-го тура АПЛ с «Арсеналом». Специалист сообщил, что встречу пропустит полузащитник Сеск Фабрегас.

«Фабрегас не сыграет. Я надеюсь, что он будет готов появиться на поле на следующей неделе, но я не уверен. Ничего серьезного, но у него очень необычная травма. Он испытывает боли рядом с коленом.

Поражение «Арсенала» в первом туре? Всем тяжело играть с «Манчестер Сити». Эмери очень хороший тренер. Он трижды выигрывал Лигу Европы, он выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ», и я думаю, что в этом сезоне «Арсенал» составит конкуренцию. Они будут сражаться за место в Лиге чемпионов», – сказал Сарри.