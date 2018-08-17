Президент «Ромы» – о словах Де Лаурентиса: «Как вы думаете, что он курит там в Неаполе?»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал высказывание главы «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

«Как вы думаете, что Де Лаурентис курит там в Неаполе? Если он снова найдет ту маленькую птичку, то обнаружит, что «Рома» также владеет «Барселоной» и «Баварией», – сказал Палотта.

Ранее Де Лаурентис рассказал, что «Рома» отказалась продать неаполитанцам голкипера Алисона, но зато отпустила его в «Ливерпуль» практически за ту же сумму, что был готов заплатить «Наполи». Он заявил, что у римлян и мерсисайдцев один и тот же владелец.