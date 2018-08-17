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  • Президент «Ромы» – о словах Де Лаурентиса: «Как вы думаете, что он курит там в Неаполе?»

Президент «Ромы» – о словах Де Лаурентиса: «Как вы думаете, что он курит там в Неаполе?»

17 августа 2018, 17:44
6

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал высказывание главы «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

«Как вы думаете, что Де Лаурентис курит там в Неаполе? Если он снова найдет ту маленькую птичку, то обнаружит, что «Рома» также владеет «Барселоной» и «Баварией», – сказал Палотта.

Ранее Де Лаурентис рассказал, что «Рома» отказалась продать неаполитанцам голкипера Алисона, но зато отпустила его в «Ливерпуль» практически за ту же сумму, что был готов заплатить «Наполи». Он заявил, что у римлян и мерсисайдцев один и тот же владелец.

Источник: ФК «Рома»
Италия. Серия А Рома Наполи Ливерпуль Алиссон Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1534517981
не могу сказать ничего плохого, просто видел, что Де Лаурентис с Ромой Ерёменко у цыганки на хате зависали
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Viper for CSKA
1534518180
Очень правильная постановка вопроса. Видимо, Де Лаурентис не в курсе, что прямым конкурентам редко игроков продают, даже за хорошие деньги, особенно если есть возможность выбирать между потенциальными покупателями.
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Vickont
1534519018
А еще Рома владеет плантациями коки
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OfaZavr
1534521274
я думаю многие задаются этим вопросом после высказываний Де Лаурентиса))
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21082014
1534527226
Аурелио прихватывает не по детски последнее время.это замечено уже очень многими.не дело,конечно,такому солидному человеку делиться таким своим сокровенным..
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hellkid
1534559117
пиар серии А, не больше, в выигрыше все
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