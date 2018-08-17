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    Президент «Ромы» – о словах Де Лаурентиса: «Как вы думаете, что он курит там в Неаполе?»

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал высказывание главы «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

    «Как вы думаете, что Де Лаурентис курит там в Неаполе? Если он снова найдет ту маленькую птичку, то обнаружит, что «Рома» также владеет «Барселоной» и «Баварией», – сказал Палотта.

    Ранее Де Лаурентис рассказал, что «Рома» отказалась продать неаполитанцам голкипера Алисона, но зато отпустила его в «Ливерпуль» практически за ту же сумму, что был готов заплатить «Наполи». Он заявил, что у римлян и мерсисайдцев один и тот же владелец.

    Источник: ФК «Рома»

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    17.08.2018 17:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 августа 2018, 05:25

      пиар серии А, не больше, в выигрыше все

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 17 августа 2018, 20:33

      Аурелио прихватывает не по детски последнее время.это замечено уже очень многими.не дело,конечно,такому солидному человеку делиться таким своим сокровенным..

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:54

      я думаю многие задаются этим вопросом после высказываний Де Лаурентиса))

      6
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 18:16

      А еще Рома владеет плантациями коки

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 августа 2018, 18:03

      Очень правильная постановка вопроса. Видимо, Де Лаурентис не в курсе, что прямым конкурентам редко игроков продают, даже за хорошие деньги, особенно если есть возможность выбирать между потенциальными покупателями.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 августа 2018, 17:59

      не могу сказать ничего плохого, просто видел, что Де Лаурентис с Ромой Ерёменко у цыганки на хате зависали

      8
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