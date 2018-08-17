Де Лаурентис: «Всегда подозревал, что у «Ромы» и «Ливерпуля» один владелец. Я понял это после трансфера Алисона»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подозревает, что «Ливерпуль» и «Рома» могут принадлежать одному и тому же владельцу.

Этим летом голкипер римлян Алисон перешел в английский клуб за 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусов. В 2017 году «Рома» продала в «Ливерпуль» нападающего Мохамеда Салаха.

Обоими клубами владеют американцы – Джеймс Паллотта и Джон Генри.

«Рома» была развалена и пересобрана. Я не могу ее оценить. Я бы не продал Алисона даже за 100 миллионов евро.

Я предложил за вратаря 60 миллионов, и римляне отказали нам. Но потом я понял, что он отправится в «Ливерпуль».

Я всегда подозревал, что настоящему владельцу «Ливерпуля» также принадлежит «Рома». Маленькая птичка несколько месяцев назад нашептала мне об этом на ухо. И если это так, то они не имеют права одновременно выступать в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис.