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    Де Лаурентис: «Всегда подозревал, что у «Ромы» и «Ливерпуля» один владелец. Я понял это после трансфера Алисона»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подозревает, что «Ливерпуль» и «Рома» могут принадлежать одному и тому же владельцу.

    Этим летом голкипер римлян Алисон перешел в английский клуб за 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусов. В 2017 году «Рома» продала в «Ливерпуль» нападающего Мохамеда Салаха.

    Обоими клубами владеют американцы – Джеймс Паллотта и Джон Генри.

    «Рома» была развалена и пересобрана. Я не могу ее оценить. Я бы не продал Алисона даже за 100 миллионов евро.

    Я предложил за вратаря 60 миллионов, и римляне отказали нам. Но потом я понял, что он отправится в «Ливерпуль».

    Я всегда подозревал, что настоящему владельцу «Ливерпуля» также принадлежит «Рома». Маленькая птичка несколько месяцев назад нашептала мне об этом на ухо. И если это так, то они не имеют права одновременно выступать в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис.

    Источник: Goal.com

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    17.08.2018 15:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:38

      ах он еще и с птицами разговаривает)) и навязчивые идеи его преследуют. это уже серьезно.))

      5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 17:30

      Шёпот птички. Новый инсайдер, Арустамян и Ди Марцио нервно курят))) А если серьезно, то действительно интересно.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 августа 2018, 17:28

      Если отследить все возможные связи фут. клубов, то откроется сногосшибательная картина. Тонущее Анжи спасают Локомотив и Динамо, Зенит спонсирует Шальке и Црвену Звезду, а ЦСКА каждые три года терпит финансовый кризис, из которого чудесным образом выскакивает за счет перекачки госсредств, почему-то заинтересованных в частном клубе. Так что у Ромы с Ливером по сравнению с нами еще цветочки.

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 августа 2018, 17:05

      Да ну, бред. Команды играют в разных чемпионатах, вряд ли при встрече в еврокубках одна согласится, что она слабее и будет сливать матч, это слишком низко, зачем они вообще тогда в футбол играют. Ещё же могут Ред буллы встретиться между собой, могут газпромы, а ещё из одной страны команды наверняка договорные матчи играют.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 августа 2018, 16:31

      я всегда подозревал , а потом мне одна птичка на ухо нашептала что путин и трамп это один человек и управляется он через твиттер! а ещё что ленин монгол, порошенко не существует, это голограмма, дед мазай продал шкуры зайцев английской королеве и проч. я с начало не знал как мне с этим жить, а потом плюнул и начел болеть за Наполи , потому что у них президент жириновский

      14
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 17 августа 2018, 16:58

      Офигенные подозрения и шёпот!!!! Остальное ещё офигеннее!!!!!!!!..:))))

      5
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 августа 2018, 16:29

      Рома в этом сезоне в ЛЕ, а не в ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 августа 2018, 16:24

      Ну после того как в плей-офф ЛЕ одновременно играли две команды ,которые по сути принадлежат концерну Ред булл таким вещам нельзя удивляться ,хотя такое предположение Де Лаурентиса по моему весьма "натянуто".

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 августа 2018, 15:47

      Это хрент кто и когда докажет, там не дураки сидят с бабками. И все это знают. Повесили на друга второй клуб и готово, да или просто, купил друг миллиардер клуб, а ты ему бабки отдал и работай с двумя дальше. Я не удивюсь, если таких "клубов" еще хватает где один владелец. Возьмите хотя бы лейпциг и зальцбург , оба под ред булом, все знают кто их владелец. и Все видят как игроки из зальцбурга переводятся в лейпциг или обратно пачками.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 17 августа 2018, 16:16

      Полностью согласен, а если учесть то, что Де Лаурентис просто дока неадекватных высказываний, то и говорить не о чем. Пшик. Он доиграется, что на него в суд подадут за клевету и отожмут кучу денег. А у бедного и так их мало, как он сам признался. Не за что проводить крупные трансферы.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > DeStar 17 августа 2018, 16:26

      Про Ред Булл все знают ... И это очень крутой проект на деле . Но когда был вопрос об участии обоих команд в ЛЧ , то им разрешили вместе участвовать , по той причине , что Ред Булл вкладывает в Зальцбург меньше установленной суммой , после которой им бы не разрешили бы участвовать .
      То-есть ты можешь владеть двумя клубами , и даже вывести их высоко , но как минимум один не должен быть у тебя на содержании быть .

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > К.Серж.А 17 августа 2018, 17:00

      но ты ж понимаешь как это работает. дал фирме "несквик кофе" 200 лямов, а они стали спонсорами зальцбурга и платят по 50 лямов в год за рекламу им,. Понятно, что просто так 200 лямов не даш из своего кармана другой фирмы, но опять повторюсь. сидят там умныеы люди. Все это мелочи)

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > DeStar 17 августа 2018, 17:52

      в любом случае ред бул вызывает уважение что они развитием занимаются а не тупо мешок делают была статейка про лейпциг что ред бул академтей занялся благо что в германии игорок молодых найти не трудно да и у нас есть ребята только у нас другая проблема ворье и не кому школами не надо заниматься

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > DeStar 18 августа 2018, 10:15

      Сейчас это уже иначе работает . Зальцбург просто самоокупаемый клуб .

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