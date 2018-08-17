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  • Де Лаурентис: «Всегда подозревал, что у «Ромы» и «Ливерпуля» один владелец. Я понял это после трансфера Алисона»

Де Лаурентис: «Всегда подозревал, что у «Ромы» и «Ливерпуля» один владелец. Я понял это после трансфера Алисона»

17 августа 2018, 15:43
14

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подозревает, что «Ливерпуль» и «Рома» могут принадлежать одному и тому же владельцу.

Этим летом голкипер римлян Алисон перешел в английский клуб за 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусов. В 2017 году «Рома» продала в «Ливерпуль» нападающего Мохамеда Салаха.

Обоими клубами владеют американцы – Джеймс Паллотта и Джон Генри.

«Рома» была развалена и пересобрана. Я не могу ее оценить. Я бы не продал Алисона даже за 100 миллионов евро.

Я предложил за вратаря 60 миллионов, и римляне отказали нам. Но потом я понял, что он отправится в «Ливерпуль».

Я всегда подозревал, что настоящему владельцу «Ливерпуля» также принадлежит «Рома». Маленькая птичка несколько месяцев назад нашептала мне об этом на ухо. И если это так, то они не имеют права одновременно выступать в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Наполи Ливерпуль Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (14)
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DeStar
1534510040
Это хрент кто и когда докажет, там не дураки сидят с бабками. И все это знают. Повесили на друга второй клуб и готово, да или просто, купил друг миллиардер клуб, а ты ему бабки отдал и работай с двумя дальше. Я не удивюсь, если таких "клубов" еще хватает где один владелец. Возьмите хотя бы лейпциг и зальцбург , оба под ред булом, все знают кто их владелец. и Все видят как игроки из зальцбурга переводятся в лейпциг или обратно пачками.
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hevbn 28
1534512249
Ну после того как в плей-офф ЛЕ одновременно играли две команды ,которые по сути принадлежат концерну Ред булл таким вещам нельзя удивляться ,хотя такое предположение Де Лаурентиса по моему весьма "натянуто".
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Parham
1534512584
Рома в этом сезоне в ЛЕ, а не в ЛЧ!!!
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Project Бабангида
1534512688
я всегда подозревал , а потом мне одна птичка на ухо нашептала что путин и трамп это один человек и управляется он через твиттер! а ещё что ленин монгол, порошенко не существует, это голограмма, дед мазай продал шкуры зайцев английской королеве и проч. я с начало не знал как мне с этим жить, а потом плюнул и начел болеть за Наполи , потому что у них президент жириновский
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loko-the_best
1534514733
Да ну, бред. Команды играют в разных чемпионатах, вряд ли при встрече в еврокубках одна согласится, что она слабее и будет сливать матч, это слишком низко, зачем они вообще тогда в футбол играют. Ещё же могут Ред буллы встретиться между собой, могут газпромы, а ещё из одной страны команды наверняка договорные матчи играют.
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тщмек 19
1534516110
Если отследить все возможные связи фут. клубов, то откроется сногосшибательная картина. Тонущее Анжи спасают Локомотив и Динамо, Зенит спонсирует Шальке и Црвену Звезду, а ЦСКА каждые три года терпит финансовый кризис, из которого чудесным образом выскакивает за счет перекачки госсредств, почему-то заинтересованных в частном клубе. Так что у Ромы с Ливером по сравнению с нами еще цветочки.
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ItalianFootball
1534516220
Шёпот птички. Новый инсайдер, Арустамян и Ди Марцио нервно курят))) А если серьезно, то действительно интересно.
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OfaZavr
1534520309
ах он еще и с птицами разговаривает)) и навязчивые идеи его преследуют. это уже серьезно.))
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