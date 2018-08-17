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  • Селюк: «Яя Туре поможет любому английскому клубу, включая топовые»

Селюк: «Яя Туре поможет любому английскому клубу, включая топовые»

17 августа 2018, 10:54
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, опроверг завышенные запросы своего клиента по зарплате. Ранее сообщалось, что по этой причине хавбек не может найти себе новое место работы после ухода из «Манчестер Сити».

«У Яя есть несколько предложений глобального характера. Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии. Сейчас он свободный агент. Думаю, что клубы, которые после закрытия трансферного окна уже никого купить не смогут, могут обратиться к Яя.

Уверен, он поможет любому английскому клубу, включая топовые. Уровень его игры гораздо выше уровня многих футболистов, которые были приобретены в этом году клубами за большие деньги. К тому же он адаптирован и не просит огромных денег, вопреки спекуляциям в английских СМИ.

Яя готов играть за нормальную зарплату. А если речь идет о топ-клубах, то, как я и говорил, он готов играть за 1 фунт в неделю и бонусную систему. Для небольших клубов такая схема не подходит, потому что они не ставят больших задач и будут экономить средства, не давая Яя выходить на поле. Поэтому в среднем клубе Яя устроит средняя зарплата этого клуба.

Дело не в деньгах, дело в принципе. Главное, что Яя на 100 процентов готов играть. Он готов подписать контракт, который, в случае чего, клуб сможет расторгнуть в декабре без компенсации. Деньги – не главное в этой ситуации, но это не говорит о том, что Яя пойдет играть за 20 тысяч в неделю.

В рамках трансферного окна многие клубы – от «Арсенала» до «Вест Хэма» – сделали дорогие приобретения. Но глядя на их игру, я думаю, что Яя был бы лучшим игроком в этих командах», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
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Nintendo8800
1534492839
клоун
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Da!meN
1534494221
Зато Селюк ему не поможет.
Ответить
CSKA471
1534494318
Этот парень давно заврался
Ответить
Рубик Докоян
1534494371
Селюку только ни один врач не поможет, это не лечится...
Ответить
Krd123
1534494615
Селюк африканский барыга
Ответить
OfaZavr
1534495678
опять пытается впарить своих "драгоценных" но что-то никто не разбежался их брать))
Ответить
talgatnurzhanov2006
1534496777
пахать за 20 тыс.фунтов за падло
Ответить
Vickont
1534498637
Селюк: «Яя Туре поможет любому клубу, включая топовые, выявить проблемы расизма»
Ответить
zigbert
1534508348
Видимо у Яя Туре совсем дела плохи.
Ответить
Патронташ
1534610804
Селюк-современный Себастьян Перейро. Торговец черным деревом.
Ответить
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