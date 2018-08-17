Селюк: «Яя Туре поможет любому английскому клубу, включая топовые»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, опроверг завышенные запросы своего клиента по зарплате. Ранее сообщалось, что по этой причине хавбек не может найти себе новое место работы после ухода из «Манчестер Сити».

«У Яя есть несколько предложений глобального характера. Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии. Сейчас он свободный агент. Думаю, что клубы, которые после закрытия трансферного окна уже никого купить не смогут, могут обратиться к Яя.

Уверен, он поможет любому английскому клубу, включая топовые. Уровень его игры гораздо выше уровня многих футболистов, которые были приобретены в этом году клубами за большие деньги. К тому же он адаптирован и не просит огромных денег, вопреки спекуляциям в английских СМИ.

Яя готов играть за нормальную зарплату. А если речь идет о топ-клубах, то, как я и говорил, он готов играть за 1 фунт в неделю и бонусную систему. Для небольших клубов такая схема не подходит, потому что они не ставят больших задач и будут экономить средства, не давая Яя выходить на поле. Поэтому в среднем клубе Яя устроит средняя зарплата этого клуба.

Дело не в деньгах, дело в принципе. Главное, что Яя на 100 процентов готов играть. Он готов подписать контракт, который, в случае чего, клуб сможет расторгнуть в декабре без компенсации. Деньги – не главное в этой ситуации, но это не говорит о том, что Яя пойдет играть за 20 тысяч в неделю.

В рамках трансферного окна многие клубы – от «Арсенала» до «Вест Хэма» – сделали дорогие приобретения. Но глядя на их игру, я думаю, что Яя был бы лучшим игроком в этих командах», – сказал Селюк.