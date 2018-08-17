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    Селюк: «Яя Туре поможет любому английскому клубу, включая топовые»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, опроверг завышенные запросы своего клиента по зарплате. Ранее сообщалось, что по этой причине хавбек не может найти себе новое место работы после ухода из «Манчестер Сити».

    «У Яя есть несколько предложений глобального характера. Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии. Сейчас он свободный агент. Думаю, что клубы, которые после закрытия трансферного окна уже никого купить не смогут, могут обратиться к Яя.

    Уверен, он поможет любому английскому клубу, включая топовые. Уровень его игры гораздо выше уровня многих футболистов, которые были приобретены в этом году клубами за большие деньги. К тому же он адаптирован и не просит огромных денег, вопреки спекуляциям в английских СМИ.

    Яя готов играть за нормальную зарплату. А если речь идет о топ-клубах, то, как я и говорил, он готов играть за 1 фунт в неделю и бонусную систему. Для небольших клубов такая схема не подходит, потому что они не ставят больших задач и будут экономить средства, не давая Яя выходить на поле. Поэтому в среднем клубе Яя устроит средняя зарплата этого клуба.

    Дело не в деньгах, дело в принципе. Главное, что Яя на 100 процентов готов играть. Он готов подписать контракт, который, в случае чего, клуб сможет расторгнуть в декабре без компенсации. Деньги – не главное в этой ситуации, но это не говорит о том, что Яя пойдет играть за 20 тысяч в неделю.

    В рамках трансферного окна многие клубы – от «Арсенала» до «Вест Хэма» – сделали дорогие приобретения. Но глядя на их игру, я думаю, что Яя был бы лучшим игроком в этих командах», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 10:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 августа 2018, 19:46

      Селюк-современный Себастьян Перейро. Торговец черным деревом.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:19

      Видимо у Яя Туре совсем дела плохи.

      3
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 17 августа 2018, 13:21

      По всей видимости, Селюк представляет интересы лишь одного игрока))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 12:37

      Селюк: «Яя Туре поможет любому клубу, включая топовые, выявить проблемы расизма»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 17 августа 2018, 12:06

      пахать за 20 тыс.фунтов за падло

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:47

      опять пытается впарить своих "драгоценных" но что-то никто не разбежался их брать))

      3
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      Рейтинг: +597

      Krd123 17 августа 2018, 11:30

      Селюк африканский барыга

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 11:26

      Селюку только ни один врач не поможет, это не лечится...

      4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 августа 2018, 11:25

      Этот парень давно заврался

      1
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      Рейтинг: +13

      Da!meN 17 августа 2018, 11:23

      Зато Селюк ему не поможет.

      1
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