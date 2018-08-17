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    Защитник минского «Динамо» Шитов: «Зенит» с Дзюбой – другая команда»

    Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов взял на себя ответственность за поражение команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

    «В концовке сил не хватило, концентрации. Конечно, «Зенит» с Дзюбой – другая команда, по-другому играла, не так как в первом матче. Тяжело играть против таких габаритных нападающих, которые нас задавили.

    Я на себя хочу взять ответственность и попросить прощения перед нашими болельщиками и перед всей страной за то, что произошло», – заявил Шитов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: ТАСС

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    17.08.2018 08:31
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:18

      раньше еще можно было поспорить с таким утверждением но в этом сезоне это безусловно так)

      5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 августа 2018, 11:12

      Манчини Дзюбу в минское «Динамо» в аренду бы пристроил.

      3
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 17 августа 2018, 10:50

      Зениту нужен был лидер в прошлом году. Его вернули!!! Таким в свое время был Андрей Аршавин!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 17 августа 2018, 10:35

      дзюба монстр он на чм это показал выиграв весь воздух а сейчас продолжает рвать и тащить красавчик

      4
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 17 августа 2018, 10:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДА ХВАТИТ ЭТО ПРОДАЖНОЕ БРЕВНО ХВАЛИТЬ ОН ПОПАЛ В КОМАНДУ ГДЕ ЕМУ И МЕСТО ЗОВУТ ЕЕ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ТАМ В НЕЙ ТАКИЕ ЖЕ ХОЛУИ КАК И В ЭТОЙ КОМАНДЕ ПРОЩЕ ЭТИ ДЕБИЛЫ УЖЕ ДАЛИ СЕБЕ КЛИКУХУ БАКЛАНЫ ОНИ И ЕСТЬ БАКЛАНЫ

      -7
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > SEREGA 64 17 августа 2018, 12:40

      Уважаемый, вы хотя бы для начала научились расставлять знаки препинания, и как минимум обосновывать свою позицию

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 августа 2018, 09:50

      Когда Дзюба тащит за собой команду, где-то грустит Федун. Рад за него. Надеюсь, не остановится и будет дальше расти. А там может и мечта сбудется - в Англии еще поиграет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:50

      А вот Манчини не разглядел в нем таких способностей.

      9
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > zigbert 17 августа 2018, 09:56

      Манчини его зажег.

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert > neveldomha 17 августа 2018, 10:06

      Скорей задел за "живое".

      7
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > neveldomha 17 августа 2018, 10:50

      разжОООг))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 09:47

      Артём выдал фантастический МАТЧ, как и вся команда и тренер Семак.
      Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1).
      Теперь в активе 29-летнего форварда 18 голов: 7 в Лиге чемпионов и 11 – в Лиге Европы в 49 еврокубковых матчах.
      По этому показателю он догнал:
      - экс-полузащитника «Спартака», а ныне главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова (18 голов в 55 матчах),
      - а также двух бывших нападающих «Зенита» – Халка (18 мячей в 41 встрече) и Саломона Рондона, который также выступал за «Рубин» (18 голов в 38 матчах).
      Больше забили только:
      - Александр Кокорин (19, 41),
      - Сейду Думбия (23, 30),
      - Александр Кержаков (28, 67),
      - Вагнер Лав (30, 58).
      Дзюба догнал??? Молодец!
      Так держать, ДОГОНЯТЬ и даже перегнать!
      Желаем Артёму всех ПЕРЕГНАТЬ и вырваться в лидеры!
      Ближайший Кокорин в двух мячах, чтобы догнать и перегнать.
      Уже в этом евро кубковом сезоне у Артёма есть все возможности улучшить свой результат, увеличить его и приблизиться к лидерам, чтобы впоследствии их ПЕРЕГНАТЬ.
      Все голы Артёма красавцы.
      Вперёд Артём!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 09:32

      Ай да Артем, ай да молодец!!!))

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 17 августа 2018, 09:29

      Думаю, что этим летом многие клубы, которые имели дело с Артёмом, сожалеют в душе, что дальнейшее сотрудничество не срослось... А те, кто только имеют виды на него - ускорят процессы и проявят инициативу... Форма и кураж - потрясающие!!..

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