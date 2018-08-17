Защитник минского «Динамо» Шитов: «Зенит» с Дзюбой – другая команда»

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов взял на себя ответственность за поражение команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«В концовке сил не хватило, концентрации. Конечно, «Зенит» с Дзюбой – другая команда, по-другому играла, не так как в первом матче. Тяжело играть против таких габаритных нападающих, которые нас задавили.

Я на себя хочу взять ответственность и попросить прощения перед нашими болельщиками и перед всей страной за то, что произошло», – заявил Шитов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

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