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  • Защитник минского «Динамо» Шитов: «Зенит» с Дзюбой – другая команда»

Защитник минского «Динамо» Шитов: «Зенит» с Дзюбой – другая команда»

17 августа 2018, 08:31
20

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов взял на себя ответственность за поражение команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«В концовке сил не хватило, концентрации. Конечно, «Зенит» с Дзюбой – другая команда, по-другому играла, не так как в первом матче. Тяжело играть против таких габаритных нападающих, которые нас задавили.

Я на себя хочу взять ответственность и попросить прощения перед нашими болельщиками и перед всей страной за то, что произошло», – заявил Шитов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: ТАСС
Лига Европы Динамо Мн Зенит Дзюба Артем Шитов Игорь
Комментарии (20)
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Project Бабангида
1534484128
у кума дочка родилась, сидим голову ломаем , как её назвать - Артёмом, или просто Дзюбой
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inpainty2
1534484247
дзюба мощь
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Рубик Докоян
1534484261
Кто смотрит футбол и понимает его, не переходя на личности, тот знает цену таким игрокам в любой команде. И Артём это доказывал играя в любом клубе и сборной страны. Ну а "манчини" в этом убеждать бессмысленно, они этого не догоняют...
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84aivengo
1534485982
дзюба продолжает феерить и после чм.... вот это характер... манчини -тренеришка и фуфло
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insider_retro
1534487390
Думаю, что этим летом многие клубы, которые имели дело с Артёмом, сожалеют в душе, что дальнейшее сотрудничество не срослось... А те, кто только имеют виды на него - ускорят процессы и проявят инициативу... Форма и кураж - потрясающие!!..
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zigbert
1534488620
А вот Манчини не разглядел в нем таких способностей.
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bset
1534488645
Когда Дзюба тащит за собой команду, где-то грустит Федун. Рад за него. Надеюсь, не остановится и будет дальше расти. А там может и мечта сбудется - в Англии еще поиграет.
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SEREGA 64
1534490700
ДА ХВАТИТ ЭТО ПРОДАЖНОЕ БРЕВНО ХВАЛИТЬ ОН ПОПАЛ В КОМАНДУ ГДЕ ЕМУ И МЕСТО ЗОВУТ ЕЕ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ТАМ В НЕЙ ТАКИЕ ЖЕ ХОЛУИ КАК И В ЭТОЙ КОМАНДЕ ПРОЩЕ ЭТИ ДЕБИЛЫ УЖЕ ДАЛИ СЕБЕ КЛИКУХУ БАКЛАНЫ ОНИ И ЕСТЬ БАКЛАНЫ
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kosmonaft
1534491306
дзюба монстр он на чм это показал выиграв весь воздух а сейчас продолжает рвать и тащить красавчик
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OfaZavr
1534493922
раньше еще можно было поспорить с таким утверждением но в этом сезоне это безусловно так)
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