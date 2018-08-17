Игнатьев: «Семак выбрал единственную правильную тактику, поставив «Динамо» на колени»

Очередной высер человека который даже матч не видел. Можно было 12-13 смело забивать, повезло тут белорусам скорее
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил правильный тактический план, выбранный главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Динамо» Минск.
«Сегодня «Зенит» держал экзамен на зрелость. Я думаю, уровень мотивации, разработанной тактики и ее воплощения говорит о том, что у команды есть высокий потенциал и есть возможности для того, чтобы в дальнейшем использовать все то, что они уже прошли.
Надо отдать должное Сергею Семаку, который все предусмотрел и выбрал, наверное, единственную правильную тактику. Это большая победа игроков «Зенита».
Команда играла по несколько упрощенной, но довольно работоспособной схеме. Много футболистов было отряжено в атаку, и за счет длинных передач, минуя, как правило, среднюю линию поля, они большей частью играли на Артему Дзюбу и хорошо подбирали мячи.
Большой объем скоростной работы и количество выигранных единоборств, желание навязать агрессию в районе штрафной – все это сработало, поставив «Динамо» на колени», – заявил Игнатьев.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».