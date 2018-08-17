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    «Зенит» установил два рекорда еврокубков в овертайме матча с «Динамо» Минск

    Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

    Дополнительное время этого завершилось со счетом 4:1. Это новый еврокубковый рекорд. Никогда прежде в дополнительные 30 минут не забивалось больше четырех голов.

    «Зенит» повторил и высшее достижение по числу забитых голов в овертайме. По четыре раза это делали «Штутгарт» в 1973 году и «Ланс» в 1977-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 06:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 августа 2018, 10:43

      а ещё единственная команда которая забила 6 мячей играя вдесятером

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:23

      Сравните с рекордом Гарика Коняфеева.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 06:59

      За радостью над успехом Зенита, никто даже слова не заметил, что луганская Зоря прошла португальскую Брагу! Молодцы! Вот с кого Уфе пример нужно брать.

      5
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Cules2013 17 августа 2018, 07:44

      Может быть "Заря"?) Кому надо тот заметил, это нормально когда российские болельщики болеют за российские клубы в первую очередь, а за "Зарю" есть кому порадоваться и в Луганске)

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Yarrom89 17 августа 2018, 07:51

      Сейчас мода сохранять оригинальное написание иностранных названий. "иностранных" - аж смешно стало.

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Cules2013 17 августа 2018, 08:11

      Не в курсе был таких модных веяний)

      3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > Cules2013 17 августа 2018, 10:25

      Тут про Уфу то 2-3 новости, а ты хотел...))

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