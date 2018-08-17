«Зенит» установил два рекорда еврокубков в овертайме матча с «Динамо» Минск

Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

Дополнительное время этого завершилось со счетом 4:1. Это новый еврокубковый рекорд. Никогда прежде в дополнительные 30 минут не забивалось больше четырех голов.

«Зенит» повторил и высшее достижение по числу забитых голов в овертайме. По четыре раза это делали «Штутгарт» в 1973 году и «Ланс» в 1977-м.