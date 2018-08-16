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    Ринат Билялетдинов: «Ситуация у «Локомотива» непростая, но команда еще прибавит»

    Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал причины неудачного старта железнодорожников в чемпионате России. На счету столичного клуба две ничьи и поражение в первых трех турах РПЛ.

    «Ситуация у «Локомотива» непростая, но я склоняюсь к тому, что команда прибавит. Все-таки сказывается дисбаланс в подготовке между группами футболистов, часть из которых играла на чемпионате мира.

    К тому же еще не адаптировались новички. Видно, что Федор Смолов и Гжегож Крыховяк пока не полностью понимают требования нового коллектива. Уверен, к Лиге чемпионов они придут к общему знаменателю и «Локомотив» разгонится.

    Главное, сейчас не растерять чересчур много очков», – считает Билялетдинов.

    «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов с группового этапа. Его жеребьевка пройдет 30-го августа.

    Источник: Известия

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    16.08.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 августа 2018, 21:57

      Хватит нести чушь! Ничего страшного не происходит, Локомотив так часто начинает. Скоро игра выправится.

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