Ринат Билялетдинов: «Ситуация у «Локомотива» непростая, но команда еще прибавит»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал причины неудачного старта железнодорожников в чемпионате России. На счету столичного клуба две ничьи и поражение в первых трех турах РПЛ.

«Ситуация у «Локомотива» непростая, но я склоняюсь к тому, что команда прибавит. Все-таки сказывается дисбаланс в подготовке между группами футболистов, часть из которых играла на чемпионате мира.

К тому же еще не адаптировались новички. Видно, что Федор Смолов и Гжегож Крыховяк пока не полностью понимают требования нового коллектива. Уверен, к Лиге чемпионов они придут к общему знаменателю и «Локомотив» разгонится.

Главное, сейчас не растерять чересчур много очков», – считает Билялетдинов.

«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов с группового этапа. Его жеребьевка пройдет 30-го августа.