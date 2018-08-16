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    Экс-форвард «Амкара» Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию в чемпионате Венгрии за толчок судьи

    Нападающий венгерского клуба «Кишварда» Антон Шиндер, известный в России по выступлению в составе «Амкара», заработал четырехмесячную дисквалификацию.

    В матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша» (0:2), украинский легионер грубо сфолил на сопернике, за что получил желтую карточку. Выражая несогласие с решением арбитра, Шиндер боднул его головой.

    За это он удостоился красной карточки. Позже ему было вынесено дополнительное наказание – дисквалификация на четыре месяца.

    Источник: Goal.com

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    16.08.2018 08:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 августа 2018, 09:21

      Интересно

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 16 августа 2018, 20:37

      как был куском мыла так и остался.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 16 августа 2018, 14:46

      боднул))) у Зидана спросите, что такое боднул))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:32

      вполне справедливая желтая и непонятная такая агрессивная реакция игрока. особо так-то не боднул конечно арбитра и дисквалификация думаю слишком долгая.

      0
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      Рейтинг: +3

      DanialaP > OfaZavr 21 августа 2018, 10:22

      Шиндер играл в мяч, и задел его раньше, чем был контакт. Так что, если разбирать с точки мнения судейства, то арбитр был не прав, дав желтую карточку.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 августа 2018, 10:33

      Правильное решение рефа.

      -1
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