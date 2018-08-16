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  • Экс-форвард «Амкара» Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию в чемпионате Венгрии за толчок судьи

Экс-форвард «Амкара» Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию в чемпионате Венгрии за толчок судьи

16 августа 2018, 08:43
6

Нападающий венгерского клуба «Кишварда» Антон Шиндер, известный в России по выступлению в составе «Амкара», заработал четырехмесячную дисквалификацию.

В матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша» (0:2), украинский легионер грубо сфолил на сопернике, за что получил желтую карточку. Выражая несогласие с решением арбитра, Шиндер боднул его головой.

За это он удостоился красной карточки. Позже ему было вынесено дополнительное наказание – дисквалификация на четыре месяца.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Шиндер Антон
Комментарии (6)
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vladik12
1534404823
Правильное решение рефа.
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OfaZavr
1534408345
вполне справедливая желтая и непонятная такая агрессивная реакция игрока. особо так-то не боднул конечно арбитра и дисквалификация думаю слишком долгая.
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fortune-bva
1534419998
боднул))) у Зидана спросите, что такое боднул))))
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Lakhamu
1534441026
как был куском мыла так и остался.
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сапёр75
1534746083
Интересно
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