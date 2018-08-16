Экс-форвард «Амкара» Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию в чемпионате Венгрии за толчок судьи

Нападающий венгерского клуба «Кишварда» Антон Шиндер, известный в России по выступлению в составе «Амкара», заработал четырехмесячную дисквалификацию.

В матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша» (0:2), украинский легионер грубо сфолил на сопернике, за что получил желтую карточку. Выражая несогласие с решением арбитра, Шиндер боднул его головой.

За это он удостоился красной карточки. Позже ему было вынесено дополнительное наказание – дисквалификация на четыре месяца.