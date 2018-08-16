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  • Кроос: «Озил делал большей глупостей, чем приносил пользу сборной Германии»

Кроос: «Озил делал большей глупостей, чем приносил пользу сборной Германии»

16 августа 2018, 01:06
20

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Месута Озила завершить международную карьеру.

«Озил – хороший парень, заслуживший место в сборной. Однако то, как он завершил международную карьеру, не является правильным. Увы, в последнее время Месут делал больше глупостей, чем приносил пользу команде», – сказал хавбек.

Озил подвергся травле со стороны немецких фанатов после фото с президентом Турции перед чемпионатом мира-2018.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Германия Арсенал Реал Кроос Тони Озил Месут
Комментарии (20)
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DeStar
1534371660
Не понял только , а что такого в фото с президентом турции перед ЧМ?)
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vladik12
1534372797
Не очень корректно со стороны Крооса.
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Superviser77
1534378905
Что за взаимоисключающие параграфы?! Тони сказал что завершение международной карьеры не правильно и в то же время говорит что Озил меньше приносил пользы команде в последнее время... Ну если перестал приносить пользу команде значит ты не нужен ей. Так что все правильно сделал Месутка...
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ДАША Д
1534386892
Без глупостей Озила Германия провалила чемпионат мира.
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coocoo
1534394404
Неэтично так высказываться про коллег, на мой взгляд. То что ты играешь за Реал, совсем не означает, что ты делаешь все правильно
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Yarrom89
1534397498
Нашли крайнего. Со стороны партнеров по сборной вообще удивительно такие вещи слышать. Можно подумать все остальные там только пользу приносят, один Месут хер пойми что вытворяет. Вместо поддержки, коллеги по сборной, поступают как минимум не профессионально и не по мужски.
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zigbert
1534400897
Желание добить и без того пострадавшего футболиста ,не делает чести Кроосу.
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OfaZavr
1534406580
не стоит так отзываться о партнере, это его личное дело и неизвестно как бы сам Кроос поступил будь он на месте Озила. Месут принес не мало пользы сборной и даже моментами на этом ЧМ был неплох в отличии от остальной сборной. сам то Кроос что же если такой полезный ничего вразумительного не сделал на ЧМ чтобы избежать этого большого провала.
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Мария Мария
1534503376
А для меня Озил (нынче наверное правильнее Азиль)))) - один из любимых игроков. Вот крутой он и все тут! и в Арсенале тока он реально "готовит котлету". Хотя как человек он мне не нравится, ну что за политические выпады в адрес страны в которой живешь много лет. Турок он и в африке турок вот уж истинно так. Или как ты турка не корми а он все в Анталью смотрит)))) Мог бы и не выпендриваться на Ангелу, не красит его это...тут вон Виду и за меньшее чуть не сожрали)))
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Yurini
1534607115
Кроос бы помалкивал нуб!
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