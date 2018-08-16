Кроос: «Озил делал большей глупостей, чем приносил пользу сборной Германии»

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Месута Озила завершить международную карьеру.

«Озил – хороший парень, заслуживший место в сборной. Однако то, как он завершил международную карьеру, не является правильным. Увы, в последнее время Месут делал больше глупостей, чем приносил пользу команде», – сказал хавбек.

Озил подвергся травле со стороны немецких фанатов после фото с президентом Турции перед чемпионатом мира-2018.