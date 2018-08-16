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    Кроос: «Озил делал большей глупостей, чем приносил пользу сборной Германии»

    Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Месута Озила завершить международную карьеру.

    «Озил – хороший парень, заслуживший место в сборной. Однако то, как он завершил международную карьеру, не является правильным. Увы, в последнее время Месут делал больше глупостей, чем приносил пользу команде», – сказал хавбек.

    Озил подвергся травле со стороны немецких фанатов после фото с президентом Турции перед чемпионатом мира-2018.

    Источник: Bild

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    16.08.2018 01:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +214

      Yurini 18 августа 2018, 18:45

      Кроос бы помалкивал нуб!

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 13:56

      А для меня Озил (нынче наверное правильнее Азиль)))) - один из любимых игроков. Вот крутой он и все тут! и в Арсенале тока он реально "готовит котлету". Хотя как человек он мне не нравится, ну что за политические выпады в адрес страны в которой живешь много лет. Турок он и в африке турок вот уж истинно так. Или как ты турка не корми а он все в Анталью смотрит)))) Мог бы и не выпендриваться на Ангелу, не красит его это...тут вон Виду и за меньшее чуть не сожрали)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:03

      не стоит так отзываться о партнере, это его личное дело и неизвестно как бы сам Кроос поступил будь он на месте Озила. Месут принес не мало пользы сборной и даже моментами на этом ЧМ был неплох в отличии от остальной сборной. сам то Кроос что же если такой полезный ничего вразумительного не сделал на ЧМ чтобы избежать этого большого провала.

      5
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > OfaZavr 17 августа 2018, 13:51

      да уж, неуважение к коллеге какое-то...а сам то.....ну не Клозе прям скажем

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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer > OfaZavr 25 августа 2018, 00:29

      Напомните мне, кто забил решающий гол в ворота Швеции на 95` во втором туре группового этапа ЧМ18 ?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Leo the Streamer 25 августа 2018, 08:52

      этот гол что-то в итоге дал команде? или этого гола достаточно для игрока который критикует своих партнеров?

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:28

      Желание добить и без того пострадавшего футболиста ,не делает чести Кроосу.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 09:03

      Кроос на леще живет и на второй нарывается)

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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 09:02

      И где их сраная толерантность))) Пыль в глаза!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 августа 2018, 08:37

      Пля чё тут такого. Журналюгам уже заняться не чем

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 16 августа 2018, 08:31

      Нашли крайнего. Со стороны партнеров по сборной вообще удивительно такие вещи слышать. Можно подумать все остальные там только пользу приносят, один Месут хер пойми что вытворяет. Вместо поддержки, коллеги по сборной, поступают как минимум не профессионально и не по мужски.

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      Рейтинг: +137

      coocoo 16 августа 2018, 07:40

      Неэтично так высказываться про коллег, на мой взгляд. То что ты играешь за Реал, совсем не означает, что ты делаешь все правильно

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 августа 2018, 05:34

      Без глупостей Озила Германия провалила чемпионат мира.

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