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    Максименко, Ломовицкий, Рассказов навестили в больнице олимпийского чемпиона Парамонова

    Три футболиста «Спартака» навестили в больнице бывшего футболиста команды Алексея Парамонова. Речь идет об Александре Максименко, Александре Ломовицком и Николае Рассказове.

    Ранее «Бомбардир» писал, что олимпийский чемпион 1956 года находится в тяжелом состоянии.

    «Алексей Александрович искренне обрадовался такому визиту и теплым словам в свой адрес, а в ответ пожелал молодому поколению красно-белых стать достойными продолжателями победных традиций «Спартака», – сказано в сообщении красно-белых.

    Парамонов – старейший ветеран «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.08.2018 20:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 10:23

      молодцы, ему в такой момент любая поддержка важна, а особенно спартаковская. здоровья Алексею Александровичу!

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:59

      Хорошо что не забывают своих легенд. Здоровья Алексею.

      4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 августа 2018, 21:33

      Хороший поступок,о ветеранах нужно не только помнить ,но и заботиться .

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 августа 2018, 21:12

      Хорошее дело что могу сказать....и не мешало бы и лубу помочь может где деньгами.....ведь раньше футболисты не получали лимоны а чуть больше сварщика.....так что накоплений нет.....а вообще отлично когда молодёж не только по клубам бегает

      3
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 15 августа 2018, 21:05

      Хорошее дело)) молодцы)

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 августа 2018, 21:04

      Дело не в этом,кто навестил..
      Кто послал,кто опубликовал..вот в ком дело..

      Эти,вполне достойные футболисты ,.даже и не знали сначала ,кто такой Парамонов,как не знают и про Тищенко со сломанной ключицей
      и про Игоря Нетто с его фэйрплэй...
      Никто ничего не знает,некоторые просто помнят..(

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 15 августа 2018, 20:47

      Молодцы, парни! Ведь посмотрите, кто навестил нашего ветерана? Не опытные возрастные игроки, а из молодых! Значит, не всё еще потеряно.

      9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 августа 2018, 20:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как-то приторно..
      и горьковато...
      Не верю.Фу.

      -4
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