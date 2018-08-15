Максименко, Ломовицкий, Рассказов навестили в больнице олимпийского чемпиона Парамонова

Три футболиста «Спартака» навестили в больнице бывшего футболиста команды Алексея Парамонова. Речь идет об Александре Максименко, Александре Ломовицком и Николае Рассказове.

Ранее «Бомбардир» писал, что олимпийский чемпион 1956 года находится в тяжелом состоянии.

«Алексей Александрович искренне обрадовался такому визиту и теплым словам в свой адрес, а в ответ пожелал молодому поколению красно-белых стать достойными продолжателями победных традиций «Спартака», – сказано в сообщении красно-белых.

Парамонов – старейший ветеран «Спартака».