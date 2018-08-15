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  • Максименко, Ломовицкий, Рассказов навестили в больнице олимпийского чемпиона Парамонова

Максименко, Ломовицкий, Рассказов навестили в больнице олимпийского чемпиона Парамонова

15 августа 2018, 20:35
8

Три футболиста «Спартака» навестили в больнице бывшего футболиста команды Алексея Парамонова. Речь идет об Александре Максименко, Александре Ломовицком и Николае Рассказове.

Ранее «Бомбардир» писал, что олимпийский чемпион 1956 года находится в тяжелом состоянии.

«Алексей Александрович искренне обрадовался такому визиту и теплым словам в свой адрес, а в ответ пожелал молодому поколению красно-белых стать достойными продолжателями победных традиций «Спартака», – сказано в сообщении красно-белых.

Парамонов – старейший ветеран «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Ломовицкий Александр Рассказов Николай
Комментарии (8)
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shinnik
1534354862
как-то приторно.. и горьковато... Не верю.Фу.
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oyabun
1534355276
Молодцы, парни! Ведь посмотрите, кто навестил нашего ветерана? Не опытные возрастные игроки, а из молодых! Значит, не всё еще потеряно.
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shinnik
1534356264
Дело не в этом,кто навестил.. Кто послал,кто опубликовал..вот в ком дело.. Эти,вполне достойные футболисты ,.даже и не знали сначала ,кто такой Парамонов,как не знают и про Тищенко со сломанной ключицей и про Игоря Нетто с его фэйрплэй... Никто ничего не знает,некоторые просто помнят..(
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Serhio1010
1534356326
Хорошее дело)) молодцы)
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slavа0508
1534356770
Хорошее дело что могу сказать....и не мешало бы и лубу помочь может где деньгами.....ведь раньше футболисты не получали лимоны а чуть больше сварщика.....так что накоплений нет.....а вообще отлично когда молодёж не только по клубам бегает
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shurik45
1534357997
Хороший поступок,о ветеранах нужно не только помнить ,но и заботиться .
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zigbert
1534363157
Хорошо что не забывают своих легенд. Здоровья Алексею.
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OfaZavr
1534404195
молодцы, ему в такой момент любая поддержка важна, а особенно спартаковская. здоровья Алексею Александровичу!
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