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    Ветеран «Спартака» Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии

    Четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Алексей Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам близкого друга 93-летнего футболиста Михаила Захарова, жизнь ветерана висит на волоске.

    «В конце июля, 21 числа, Алексей Александрович передал все свои награды и медали в музей «Спартака». На следующий день его поместили в пансионат ветеранов труда №1 в Москве, потому что он не может уже ухаживать за собой. С ним все было отлично, на матч открытия чемпионата мира его пригласил лично Джанни Инфантино. Потом здоровье Парамонова резко сдало, пришлось госпитализировать в больницу при управлении делами президента РФ.

    Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9%», – сказал Захаров.

    Со сборной СССР Парамонов выиграл Олимпийские игры в 1956 году.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2018 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:26

      здоровья Алексею Александровичу! но кажется что к сожалению итог будет печальным во первых возраст уже вон какой а во вторых серьезность заболеваний...((

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 14 августа 2018, 17:26

      Здоровья Вам Алексей Александрович !!! Пусть все будет хорошо !!!

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 августа 2018, 17:18

      Честь и Слава Парамонову!!!!!!!!, я лично его знаю!...печально...всё-таки биологический цикл "берёт" своё!(((...в довершение всему хочу отметить, что сегодня таких, как Парамонов в России НЕТ!, в Европе - возможно...

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 августа 2018, 16:47

      это счастье дожить до такого возраста с таким букетом заболеваний...

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