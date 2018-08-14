Ветеран «Спартака» Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии

Четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Алексей Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам близкого друга 93-летнего футболиста Михаила Захарова, жизнь ветерана висит на волоске.

«В конце июля, 21 числа, Алексей Александрович передал все свои награды и медали в музей «Спартака». На следующий день его поместили в пансионат ветеранов труда №1 в Москве, потому что он не может уже ухаживать за собой. С ним все было отлично, на матч открытия чемпионата мира его пригласил лично Джанни Инфантино. Потом здоровье Парамонова резко сдало, пришлось госпитализировать в больницу при управлении делами президента РФ.

Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9%», – сказал Захаров.

Со сборной СССР Парамонов выиграл Олимпийские игры в 1956 году.