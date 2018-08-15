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  • Алексей Миранчук: «Локомотив» с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов»

Алексей Миранчук: «Локомотив» с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов»

15 августа 2018, 08:42
17

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук с нетерпением ждет жеребьевки Лиги чемпионов, которая состоится 30 августа. Столичный клуб начнет выступление в турнире с групповой стадии.

– «Локомотиву» только предстоит начать свой путь в еврокубках. Следите ли вы за выступлением российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

– Да, за ними мне также очень интересно наблюдать, однако с нетерпением ждем жеребьевки и старта финальной части турнира.

– С какими бы командами хотели встретиться на групповом этапе турнира?

– Пока загадывать что-то бессмысленно, в любом случае две из них будут значительно сильнее остальных. Поэтому нам остается только ждать.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (17)
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омск55
1534312275
Что бы опозорится , в этом году все наши клубы очень плохо играют кроме УФЫ
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Рубик Докоян
1534312743
Кто-то с нетерпением ждёт старта в ЛЧ, а кто-то с содроганием... Старты только в квалификационных раундах в еврокубках к этому приучили.
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m40
1534313587
А я жду со страхом. Команды из зоны переходных матчей РПЛ будут играть с грандами
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OfaZavr
1534324882
ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне ничего хорошего не сулят с такой игрой нашим командам, как-то жду с опасением и содроганием.
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yorgenbarenz
1534328522
Что-то не верится,что Локо улучшит нам настроение....
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VVM1964
1534334154
Потерпите чуток, бдует и на вашей улице " праздник " , судя по старту в чемпионате . (((
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Decorhome
1534341324
Да пока что оптимизма больше, чем игры
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Diesel133
1534347924
Все будет нормально. К сентябрю раскочегаримся.
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zigbert
1534350922
Может какой нибудь из наших клубов сыграет более удачно?
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Полная Канистра
1534357099
в графе 0 забитых мячей даже трудно надеяться на успех и вообще в этом сезоне ничего хорошего нашим клубам не светит может 1 команда и будет тянуть кэф. на благо нашей необьятной Родины!. Без голов нет побед.
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