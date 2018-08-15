Алексей Миранчук: «Локомотив» с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук с нетерпением ждет жеребьевки Лиги чемпионов, которая состоится 30 августа. Столичный клуб начнет выступление в турнире с групповой стадии.

– «Локомотиву» только предстоит начать свой путь в еврокубках. Следите ли вы за выступлением российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

– Да, за ними мне также очень интересно наблюдать, однако с нетерпением ждем жеребьевки и старта финальной части турнира.

– С какими бы командами хотели встретиться на групповом этапе турнира?

– Пока загадывать что-то бессмысленно, в любом случае две из них будут значительно сильнее остальных. Поэтому нам остается только ждать.