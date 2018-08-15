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    Алексей Миранчук: «Локомотив» с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук с нетерпением ждет жеребьевки Лиги чемпионов, которая состоится 30 августа. Столичный клуб начнет выступление в турнире с групповой стадии.

    – «Локомотиву» только предстоит начать свой путь в еврокубках. Следите ли вы за выступлением российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

    – Да, за ними мне также очень интересно наблюдать, однако с нетерпением ждем жеребьевки и старта финальной части турнира.

    – С какими бы командами хотели встретиться на групповом этапе турнира?

    – Пока загадывать что-то бессмысленно, в любом случае две из них будут значительно сильнее остальных. Поэтому нам остается только ждать.

    Источник: RT

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    15.08.2018 08:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 21:18

      в графе 0 забитых мячей даже трудно надеяться на успех и вообще в этом сезоне ничего хорошего нашим клубам не светит может 1 команда и будет тянуть кэф. на благо нашей необьятной Родины!. Без голов нет побед.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:35

      Может какой нибудь из наших клубов сыграет более удачно?

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 августа 2018, 18:45

      Все будет нормально. К сентябрю раскочегаримся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:55

      Да пока что оптимизма больше, чем игры

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 августа 2018, 15:06

      В локомотив не верю. Но если повезёт со жребием, то, глядишь, и удастся порадовать народ. Пусть так и будет!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 13:22

      Что-то не верится,что Локо улучшит нам настроение....

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:21

      ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне ничего хорошего не сулят с такой игрой нашим командам, как-то жду с опасением и содроганием.

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 августа 2018, 11:32

      Старт в России уже провалили ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 15 августа 2018, 09:13

      А я жду со страхом. Команды из зоны переходных матчей РПЛ будут играть с грандами

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 08:59

      Кто-то с нетерпением ждёт старта в ЛЧ, а кто-то с содроганием... Старты только в квалификационных раундах в еврокубках к этому приучили.

      7
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