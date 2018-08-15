«Славия»: «Суркис должен покинуть УЕФА»

Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик обратился к УЕФА в твиттере с просьбой отправить в отставку вице-президента организации Григория Суркиса. Позже запись была удалена.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Славия» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

«Судьи повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и УЕФА не должен удивляться тому, что фанаты скандировали правильные слова с его именем», – написал Тврдик в твиттере.

Григорий Суркис был владельцем киевского «Динамо». После назначения на должность вице-президента УЕФА, бизнесмен передал клуб в управление своему брату – Игорю Суркису.