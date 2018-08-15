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    «Славия»: «Суркис должен покинуть УЕФА»

    Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик обратился к УЕФА в твиттере с просьбой отправить в отставку вице-президента организации Григория Суркиса. Позже запись была удалена.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Славия» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

    «Судьи повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и УЕФА не должен удивляться тому, что фанаты скандировали правильные слова с его именем», – написал Тврдик в твиттере.

    Григорий Суркис был владельцем киевского «Динамо». После назначения на должность вице-президента УЕФА, бизнесмен передал клуб в управление своему брату – Игорю Суркису.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 августа 2018, 10:03

      в Киеве чехи играли ну очень хреново,тут кого то винить глупо

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 августа 2018, 10:02

      Суркис, разумеется, далеко не святой, собственно, как и вся мировая футбольная контора, будь то УЕФА или ФИФА. Но вот это вот Тврдик просто обиженка. Сейчас таких развелось нытиков на каждом шагу. Проиграли и теперь не знает кого крайним сделать. Я целиком оба матча не видел, может там и были какие спорные эпизоды, не знаю. Но, во-первых, Динамо смотрелся всё-таки предпочтительнее, а возможные ошибки судей - это просто возможные ошибки. Тот, кто кричит вор, сам им в большей степени и является.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 августа 2018, 06:22

      давно пора

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