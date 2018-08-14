«Леганес» пополнили два игрока «Барселоны и «Реала»

«Леганес» пополнили два новичка. Нападающий «Барселоны» Хосе Арнаис обошелся клубу в 5 миллионов евро. Еще 500 тысяч каталонцы получат в качестве бонусов.
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 5 лет. В соглашении прописано первоочередное право «Барсы» на выкуп форварда.
В прошедшем сезоне Арнаис играл за вторую команду «Барселоны» в Сегунде, проведя 20 матчей. В них он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Еще одним приобретением «Леганеса» стал полузащитник «Реала» Оскар Родригес. Он проведет в новой команде год на правах аренды.
В минувшем сезоне 20-летний футболисты выступал за вторую команду мадридцев. Дебют за основную команду пришелся на матч в Кубке Испании.
FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora el talento de @josearnaiz35 para las próximas cinco temporadas. Lucirá el dorsal 16. Será presentado el jueves a las 11.30h en la Instalación Deportiva Butarque https://t.co/XJ7JMecrLv pic.twitter.com/IR4p7nwTWE— C.D. Leganés (@CDLeganes) 13 августа 2018 г.