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    «Леганес» пополнили два игрока «Барселоны и «Реала»

    «Леганес» пополнили два новичка. Нападающий «Барселоны» Хосе Арнаис обошелся клубу в 5 миллионов евро. Еще 500 тысяч каталонцы получат в качестве бонусов.

    Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 5 лет. В соглашении прописано первоочередное право «Барсы» на выкуп форварда.

    В прошедшем сезоне Арнаис играл за вторую команду «Барселоны» в Сегунде, проведя 20 матчей. В них он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    Еще одним приобретением «Леганеса» стал полузащитник «Реала» Оскар Родригес. Он проведет в новой команде год на правах аренды.

    В минувшем сезоне 20-летний футболисты выступал за вторую команду мадридцев. Дебют за основную команду пришелся на матч в Кубке Испании.

    Источник: Twitter

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    14.08.2018 11:38
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