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    «Милан» заплатит «Челси» 5 миллионов за аренду Бакайоко

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко накануне успешно прошел медосмотр в «Милане» и подписал бумаги о переходе на правах аренды, сообщает Sky Italia.

    Новичок обойдется итальянскому клубу в 5 миллионов евро, которые будут выплачены за годичную аренду 23-летнего француза. В контракте есть пункт о праве выкупа игрока за 35 миллионов евро по окончании сезона.

    Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 09:37
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