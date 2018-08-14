«Милан» заплатит «Челси» 5 миллионов за аренду Бакайоко

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко накануне успешно прошел медосмотр в «Милане» и подписал бумаги о переходе на правах аренды, сообщает Sky Italia.

Новичок обойдется итальянскому клубу в 5 миллионов евро, которые будут выплачены за годичную аренду 23-летнего француза. В контракте есть пункт о праве выкупа игрока за 35 миллионов евро по окончании сезона.

Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.