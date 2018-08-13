Бакайоко проходит медосмотр в «Милане»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко находится в Италии. Футболист сегодня пройдет медосмотр в «Милане», после чего будет оформлен его переход в итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.

Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.