Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бакайоко проходит медосмотр в «Милане»

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко находится в Италии. Футболист сегодня пройдет медосмотр в «Милане», после чего будет оформлен его переход в итальянскую команду.

    Ранее сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.

    Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 13 августа 2018, 17:25

      очень трудно сказать,насколько это будет усиление для Милана.в играх за Монако оставил крайне положительное впечатление.в Челси же разочаровал.данные у него хорошие.пожелаем успеха в новом клубе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 13 августа 2018, 11:32

      странный трансфер, второй Кессье.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11