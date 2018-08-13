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  • Экс-вратарь «Ливерпуля»: «80 миллионов за Кепу? На месте «Челси» я бы купил Де Хеа»

Экс-вратарь «Ливерпуля»: «80 миллионов за Кепу? На месте «Челси» я бы купил Де Хеа»

13 августа 2018, 12:15
9

Бывший голкипер «Ливерпуля» Сандер Вестерфельд прокомментировал переход вратаря «Атлетика» Кепы Аррисабалаги в «Челси».

Лондонцы заплатили за футболиста сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

«Я много лет призываю к тому, чтобы нападающий и голкипер были самыми важными игроками в команде. Не полузащитники или защитники. Вратари на протяжении многих лет были недооценены и за них недоплачивали.

Неважно, какой пункт есть в контракте. Кепа действительно очень хорош. Но 80 миллионов евро? Я не знаю, заплатил бы я за него столько. Он пришел из «Атлетика», у него нет международного опыта. На месте «Челси» для начала я бы попробовал Давида Де Хеа, но я не знаю, возможно это для возможно для лондонцев.

Кепа лучше Кейлора Наваса, который теперь будет вторым вратарем в «Реале», – сказал Вестерфельд.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Кепа
Комментарии (9)
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кузнецов артем
1534153960
Просто Кепе 23,а Де Хеа 27 через пару лет Кепу можно будет в случае его прогресса продать подороже, а Де Хеа через пару лет начнет сбавлять...
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Мария Мария
1534154353
я б тоже купила Де Хеа...эхххх, а лучше бы все Челси целиком))))тока заработать надо чуток)))
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Sarco
1534154600
Если бы Де Хеа можно было бы купить за 80 мл , его бы купил Реал , если бы он вообще продавался его бы купили давно ) , но МЮ почему то его Челси должен был продать за 80 ...
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Romio-xxx
1534162753
А кто-нибудь знает,у Кепы семья не в Мадриде осталась?А то и этот скоро сбежит...
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САНЁК17
1534170220
Я рад,что бокойоко ушел, остальные мне не волнует
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OfaZavr
1534173537
а Челси может именно Кепа был нужен и никто другой, да и откуда нам знать кого они пробовали подписать и может по разным причинам просто не получилось.
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Oldtrafford83/97
1534179524
Ну да в Реал не перешёл,а вот в Челси пожалуйста,очень смешно!!!
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Danish Dynamite
1534221910
В АПЛ играет некто по имени К.Шмейхель, он стоит недорого и вместе с тем является одним из сильнейших в мире.
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