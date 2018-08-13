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    Экс-вратарь «Ливерпуля»: «80 миллионов за Кепу? На месте «Челси» я бы купил Де Хеа»

    Бывший голкипер «Ливерпуля» Сандер Вестерфельд прокомментировал переход вратаря «Атлетика» Кепы Аррисабалаги в «Челси».

    Лондонцы заплатили за футболиста сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

    «Я много лет призываю к тому, чтобы нападающий и голкипер были самыми важными игроками в команде. Не полузащитники или защитники. Вратари на протяжении многих лет были недооценены и за них недоплачивали.

    Неважно, какой пункт есть в контракте. Кепа действительно очень хорош. Но 80 миллионов евро? Я не знаю, заплатил бы я за него столько. Он пришел из «Атлетика», у него нет международного опыта. На месте «Челси» для начала я бы попробовал Давида Де Хеа, но я не знаю, возможно это для возможно для лондонцев.

    Кепа лучше Кейлора Наваса, который теперь будет вторым вратарем в «Реале», – сказал Вестерфельд.

    Источник: Tribalfootball

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    13.08.2018 12:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 августа 2018, 07:45

      В АПЛ играет некто по имени К.Шмейхель, он стоит недорого и вместе с тем является одним из сильнейших в мире.

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 13 августа 2018, 19:58

      Ну да в Реал не перешёл,а вот в Челси пожалуйста,очень смешно!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:18

      а Челси может именно Кепа был нужен и никто другой, да и откуда нам знать кого они пробовали подписать и может по разным причинам просто не получилось.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 августа 2018, 17:23

      Я рад,что бокойоко ушел, остальные мне не волнует

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 августа 2018, 15:19

      А кто-нибудь знает,у Кепы семья не в Мадриде осталась?А то и этот скоро сбежит...

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      Рейтинг: +148

      Sarco 13 августа 2018, 13:03

      Если бы Де Хеа можно было бы купить за 80 мл , его бы купил Реал , если бы он вообще продавался его бы купили давно ) , но МЮ почему то его Челси должен был продать за 80 ...

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 13 августа 2018, 12:59

      я б тоже купила Де Хеа...эхххх, а лучше бы все Челси целиком))))тока заработать надо чуток)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 августа 2018, 12:52

      Просто Кепе 23,а Де Хеа 27 через пару лет Кепу можно будет в случае его прогресса продать подороже, а Де Хеа через пару лет начнет сбавлять...

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      Рейтинг: +148

      Sarco > кузнецов артем 13 августа 2018, 13:04

      Де Хеа еще лет 8 как минимум будет на уровне , и даже прогрессировать будет , какие пару лет

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