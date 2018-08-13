Экс-вратарь «Ливерпуля»: «80 миллионов за Кепу? На месте «Челси» я бы купил Де Хеа»

Бывший голкипер «Ливерпуля» Сандер Вестерфельд прокомментировал переход вратаря «Атлетика» Кепы Аррисабалаги в «Челси».

Лондонцы заплатили за футболиста сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

«Я много лет призываю к тому, чтобы нападающий и голкипер были самыми важными игроками в команде. Не полузащитники или защитники. Вратари на протяжении многих лет были недооценены и за них недоплачивали.

Неважно, какой пункт есть в контракте. Кепа действительно очень хорош. Но 80 миллионов евро? Я не знаю, заплатил бы я за него столько. Он пришел из «Атлетика», у него нет международного опыта. На месте «Челси» для начала я бы попробовал Давида Де Хеа, но я не знаю, возможно это для возможно для лондонцев.

Кепа лучше Кейлора Наваса, который теперь будет вторым вратарем в «Реале», – сказал Вестерфельд.