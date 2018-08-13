Тер Стеген: «Пенальти действительно был, но мне некуда было деваться»

Если бы не отбил, сказал бы что его не было, а он вообще в стороне стоял курил....
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген признал, что пенальти, назначенный на последних минутах матча за Суперкубок Испании с «Севильей», был справедлив. Вратарь сфолил на Алейше Видале в собственной штрафной, но отбил пенальти в исполнении Виссама Бен-Йеддера.
«Да, там действительно был пенальти, но мне некуда было деваться в этом эпизоде.
Счастлив, что мы смогли выиграли этот трофей. Мы – команда, которая знает, как побеждать, но должны доказывать это в каждом матче», – заявил тер Стеген.
Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.