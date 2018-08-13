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    Тер Стеген: «Пенальти действительно был, но мне некуда было деваться»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген признал, что пенальти, назначенный на последних минутах матча за Суперкубок Испании с «Севильей», был справедлив. Вратарь сфолил на Алейше Видале в собственной штрафной, но отбил пенальти в исполнении Виссама Бен-Йеддера.

    «Да, там действительно был пенальти, но мне некуда было деваться в этом эпизоде.

    Счастлив, что мы смогли выиграли этот трофей. Мы – команда, которая знает, как побеждать, но должны доказывать это в каждом матче», – заявил тер Стеген.

    Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    13.08.2018 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 13 августа 2018, 14:51

      Если бы не отбил, сказал бы что его не было, а он вообще в стороне стоял курил....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:07

      Спас команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 10:25

      Всё по делу сказал

      1
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